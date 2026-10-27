Quando as tendas escondem as casas

Na madrugada de 20 de outubro, a polícia retirou tendas do Rossio, em Lisboa, e da Praça D. João I, no Porto. Na capital, a operação terminou com 55 detenções; no Porto, os manifestantes acabaram por acatar as indicações da PSP. Em poucas horas, o debate deixou de ser sobre o preço das casas e passou a ser sobre a legitimidade da intervenção policial. É este o paradoxo: uma causa que deveria obrigar o poder político a dar respostas corre o risco de se transformar numa disputa sobre quem pode ocupar uma praça e como deve a polícia atuar.

A gravidade da crise não precisa de ser inventada pelos movimentos de protesto. Segundo o INE, no segundo trimestre de 2026, a renda mediana dos novos contratos atingiu 17,79 euros por metro quadrado em Lisboa e 14,66 no Porto, valores que eram, respetivamente, 11,54 e 8,97 euros em 2020. Para uma casa de 70 metros quadrados, os valores mais recentes equivalem, num exercício meramente ilustrativo, a cerca de 1245 euros mensais em Lisboa e 1026 no Porto.

É fácil perceber o peso de uma renda destas num orçamento familiar, ainda antes das contas da água, da eletricidade ou da alimentação. E talvez seja ainda mais fácil perceber por que motivo tantos jovens adiam a sua autonomia: de acordo com o Eurostat, os portugueses saíram de casa dos pais, em média, aos 28,8 anos em 2025, contra 26,3 na União Europeia.

É neste ponto que Anthony Downs ajuda a compreender a política. Em 1972, o politólogo descreveu o ciclo de atenção pública: um problema pode existir durante anos numa fase de pré-problema, até um episódio desencadear alarme coletivo; quando se descobrem os custos e as dificuldades de o resolver, o entusiasmo diminui e a questão pode regressar à periferia da agenda. A habitação portuguesa já ultrapassou há muito o pré-problema. Tem manifestações, promessas eleitorais, medidas governamentais e presença constante nos noticiários. Mas estará o país numa fase de grande atenção mediática sem capacidade de a transformar em resultados concretos?

A sucessão de polémicas faz recear que sim. Importa, por isso, não confundir a legitimidade da reivindicação com a legitimidade de todos os meios.

O direito à manifestação é essencial numa democracia liberal, mas não dispensa o cumprimento da lei, nem o respeito pelas forças de segurança. Atirar objetos contra agentes, quando tal acontece, ou vandalizar património público não se torna aceitável por se invocar o direito à habitação.

Defender a PSP não significa conceder-lhe carta-branca: denúncias de uso excessivo da força exigem averiguação independente, como qualquer atuação policial deve respeitar critérios de necessidade e proporcionalidade. Mas também não faz sentido presumir que toda a intervenção para repor a legalidade constitui repressão política.

A diferença entre Lisboa e Porto mostrou precisamente que uma mesma reivindicação pode conhecer desfechos distintos perante ordens policiais. Reduzir todos os manifestantes aos incidentes de Lisboa seria injusto; ignorar os incidentes por simpatia com a causa seria igualmente irresponsável. A democracia exige que se respeite o direito de protestar e, ao mesmo tempo, as instituições encarregadas de garantir que esse direito convive com os direitos dos restantes cidadãos. Mas seria demasiado cómodo responsabilizar apenas os manifestantes pelo desvio da atenção.

Os excessos dão origem à notícia; os meios de comunicação social escolhem o destaque e o enquadramento, enquanto os responsáveis políticos decidem como explorar a polémica. Não se exige aos jornalistas que ignorem confrontos, nem aos governantes que deixem de os condenar. Exige-se que não se discuta uma madrugada com mais persistência do que uma crise que dura há anos.

É aqui que Downs se torna especialmente atual: a visibilidade mediática não garante soluções e pode até esgotar-se em sucessivas disputas de narrativas. Quando o debate se reduz à atuação policial, o poder político responde sobre tendas e detenções sem ter de prestar contas pelos resultados das suas políticas de habitação.

Uma causa justa não torna justos todos os meios utilizados para a defender. Mas os excessos de alguns também não podem servir de desculpa para desvalorizar a reivindicação de muitos. O Governo tem de ser avaliado pela capacidade de aumentar a oferta, desbloquear a construção e tornar a habitação mais acessível, não pela facilidade com que a atenção pública se dispersa.

Porque, no fim, a verdadeira derrota não será a retirada das tendas. Será um país que continua a discutir quem tem o direito de protestar, enquanto milhares de portugueses continuam sem conseguir ter uma casa onde viver.