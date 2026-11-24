Um jovem não devia ter de escolher entre uma carreira com futuro e a cidade onde quer construir a sua vida. Uma família não devia sentir que ter uma casa adequada às suas necessidades implica afastar-se das oportunidades de emprego. Uma empresa devia encontrar, em vários pontos do país, as condições necessárias para investir, inovar e crescer.

É por isso que Portugal precisa de mais cidades médias fortes.

Esta é uma discussão sobre o futuro do país. Sobre a forma como criamos riqueza, distribuímos oportunidades e garantimos que o lugar onde nascemos não determina os limites da nossa ambição.

Lisboa e o Porto são fundamentais para o desenvolvimento nacional. O seu dinamismo, capacidade de atração e projeção internacional são ativos de todos os portugueses. Mas o país ganha se conseguir complementar essa força com uma rede de cidades capazes de acolher mais investimento, produzir conhecimento e oferecer projetos de vida com qualidade.

Precisamos de alargar a geografia das oportunidades.

As cidades médias têm condições para dar um contributo decisivo. A proximidade entre pessoas e instituições, a ligação ao território e a possibilidade de conciliar a vida profissional com a vida familiar são vantagens relevantes. Mas essas vantagens, por si só, não chegam. A qualidade de vida precisa de uma base económica que a sustente.

Não basta dizer aos jovens que fiquem. Temos de criar condições para que possam escolher ficar. E para que aqueles que partiram encontrem razões para regressar.

Isso exige emprego qualificado, salários mais atrativos, habitação, bons serviços públicos e ligações de transporte eficientes. Exige também um ambiente onde uma ideia possa dar origem a uma empresa e onde uma empresa encontre pessoas, conhecimento e condições para crescer.

Em Santarém, é essa a visão que procuramos concretizar.

O Campus Tejo nasce da vontade de aproximar o ensino superior, a investigação, as empresas e as instituições públicas em torno de áreas nas quais o nosso território tem conhecimento e capacidade: a água, o agroalimentar e as ciências da vida.

Queremos que dessa ligação resultem soluções para problemas concretos, novos negócios e oportunidades profissionais. Que um estudante possa encontrar aqui espaço para desenvolver o seu projeto. Que uma empresa possa testar uma tecnologia em colaboração com investigadores. Que o conhecimento produzido se traduza em melhor utilização da água, melhor produção alimentar e mais saúde.

É assim que entendo o papel de uma cidade média: ter ambição para participar nas grandes transformações do nosso tempo, a partir das suas competências e da sua identidade.

Esta ambição exige coerência. A atração de investimento tem de ser acompanhada por políticas de habitação, pela qualificação das escolas, pelo reforço das respostas de saúde e pela valorização do espaço público. O crescimento deve ser preparado, para que se traduza em bem-estar para quem já cá vive e para quem chega.

Uma cidade mais forte é também uma cidade que cuida. Que oferece espaços verdes, condições para praticar desporto, acesso à cultura e segurança. Que permite envelhecer com dignidade e crescer com oportunidades. A medida do sucesso deve estar na melhoria da vida das pessoas.

Também por isso, uma cidade média forte tem de crescer em ligação com o território que a rodeia. O seu desenvolvimento deve criar oportunidades nas freguesias e nos municípios vizinhos, reforçando relações económicas, serviços e acessibilidades. A cooperação intermunicipal permite dar escala a respostas que ultrapassam as fronteiras de cada concelho.

Há, contudo, uma parte deste caminho que depende das escolhas nacionais.

Se queremos um país mais equilibrado, precisamos de uma política consistente para as cidades médias. Uma política que articule investimento em ferrovia e mobilidade, ensino superior e ciência, habitação e infraestruturas de acolhimento empresarial. Que reconheça a capacidade dos municípios para construir soluções e lhes dê instrumentos para as executar.

Esse compromisso precisa de continuidade. Transformar um território exige tempo, planeamento e confiança. Os investimentos públicos e privados precisam de um horizonte que vá além de cada ciclo eleitoral.

Como presidente de uma câmara municipal, sei que a ambição se mede também na capacidade de resolver os problemas de todos os dias. Mas sei igualmente que governar implica preparar o que ainda não existe: as oportunidades de emprego dos próximos anos, as necessidades das novas famílias e as infraestruturas que vão permitir crescer com qualidade.

É essa responsabilidade que nos deve mobilizar.

Portugal será mais forte se houver mais cidades onde o talento encontre oportunidades, as empresas possam investir e as famílias consigam construir uma vida com confiança.

Santarém quer contribuir para esse futuro. Porque Portugal precisa de mais cidades médias fortes – e porque o futuro de um país também se constrói na liberdade de escolher onde viver.