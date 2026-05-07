Portugal além das capitais: o que nos oferece?

Nos últimos anos, muito se tem falado sobre Lisboa e Porto como polos de atração de talento, investimento e inovação. Mas a verdade é que o dinamismo português não se esgota nestas duas cidades. Localidades como Aveiro, Coimbra, Ericeira, Fundão, Leiria, Faro e Braga começam a afirmar-se como destinos cada vez mais relevantes, não apenas para quem procura qualidade de vida, mas também para quem quer criar, inovar e contribuir ativamente para a economia e para a comunidade local.O país está a enfrentar desafios demográficos significativos: envelhecimento da população, baixa taxa de natalidade e risco de desertificação de algumas regiões. Este contexto, que poderia ser apenas preocupante, abre simultaneamente uma oportunidade rara: atrair pessoas qualificadas, famílias e empreendedores para localidades menos centrais, fortalecendo o território de forma inclusiva. Mas para que isso aconteça, é essencial que a integração vá além do superficial. Pessoas e empresas que chegam precisam de sentir que fazem parte da vida local, criando sinergias reais e duradouras com quem já lá está.Em Faro, por exemplo, o ecossistema empreendedor tem sido impulsionado pela chegada de talento internacional, com projetos como a GrowIN Portugal, que apoia startups estrangeiras a entrarem no mercado europeu a partir da região. Já em Leiria, destaca-se a forte dinamização do ecossistema através da ligação à universidade, à atração de investidores estrangeiros e a iniciativas como a Startup Leiria, que apoia empreendedores com incubação e mentoria.Braga, por sua vez, vê iniciativas como o Global Health Accelerator da Startup Braga impulsionar startups com foco em Saúde e Tecnologia, combinando formação, mentoria e parcerias para acelerar projetos de impacto, contribuindo para consolidar Braga e o Norte de Portugal como um polo europeu de inovação em saúde. Já no Fundão, um plano de inovação lançado pela autarquia há uns anos tem atraído investimento empresarial, criado empregos qualificados – incluindo na área das engenharias – e apoiado a instalação de empresas tecnológicas, posicionando esta localidade do interior como um exemplo de dinamização económica integrada.Assim, diversas regiões portuguesas mostram que é possível unir tradição e inovação fora dos grandes centros urbanos. Com investimento estratégico, promoção de competências locais e criação de redes de colaboração, estas localidades têm conseguido estimular a economia, atrair talento e reforçar a coesão social. Iniciativas que combinam modernização tecnológica, sustentabilidade e valorização do património cultural criam ecossistemas capazes de gerar oportunidades económicas e sociais de forma integrada e duradoura.A verdade é que regiões fora dos grandes centros urbanos podem ser altamente competitivas e acolhedoras, quando se combina investimento, infraestruturas, oportunidades de emprego e integração cultural. O desafio não é apenas atrair, mas também reter e integrar de forma sustentável, garantindo que quem chega contribui para o crescimento económico e social, e que o território se revitaliza de dentro para fora. Para o país, isto significa repensar políticas públicas e privadas de forma estratégica: habitação acessível, transporte eficiente, educação e serviços de saúde de qualidade, e iniciativas que promovam a participação cívica e empresarial. Significa também criar redes de colaboração entre novos residentes, empresas locais e entidades públicas, fomentando projetos que gerem impacto visível e mensurável.Se conseguirmos continuar a transformar estas regiões em destinos que combinam oportunidade económica, qualidade de vida e integração social, Portugal não só combate a desertificação, como se posiciona como um país mais dinâmico, inclusivo e resiliente. Lisboa e Porto continuarão a ser polos estratégicos, mas o futuro do país passa também por esta descentralização inteligente, capaz de aproveitar o talento, a criatividade e o investimento que chegam de fora e de dentro, tornando Portugal um destino completo para viver, trabalhar e inovar.Temos hoje a oportunidade de mostrar que crescimento e integração podem caminhar lado a lado. Se soubermos aproveitar este momento, o país não estará apenas a acolher pessoas e empresas: estará a construir um futuro mais sólido e inclusivo para todos.