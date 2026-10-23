Paris, meu amor

Como lidar com as imagens que chegam de Paris? Que palavras usar, se possível com alguma inteligência e espírito construtivo, para lidar com os sinais de uma destruição tão brutal e, perversão absoluta, tão anónima? Como fazer política? Ou melhor: como pensar politicamente o que está aí, transformado em macabro folhetim, nos nossos ecrãs caseiros?

Choca-me a ligeireza de alguns comentadores – e são cada vez mais, arrumados nos quadradinhos do ecrã, lado a lado com a destruição que passa em loop, à maneira de um clip publicitário no corredor de um centro comercial. São comentadores que começam quase todas as frases por “eu acho”, para logo a seguir catalogarem o vandalismo em Paris através de evocações de Maio de 68 ou massacres da Idade Média. Talvez. Mas falta-lhes essa monumental exigência intelectual que faria com que, escutando-os, fossemos encaminhados para algum pensamento útil – limitam-se a proclamar “eu acho” como se fosse um prólogo divino que autoriza, legitima e torna universal todas as comparações pueris que se vão seguir.

Eu não acho que o cinema possua uma qualquer “explicação” para o que está a acontecer, mas não posso esconder que aquilo que vejo (também) me faz pensar em filmes. Fraqueza cinéfila: penso em Paris, no amor de Paris nascido com os filmes. Penso, assim, na primeira longa-metragem de Jean-Luc Godard, À Bout de Souffle (1960), entre nós lançada como O Acossado. E nas imagens emblemáticas de Jean-Paul Belmondo e Jean Seberg a descerem os Campos Elísios – ela anda a vender o New York Herald Tribune, ele está para partir para Roma e quer que ela o acompanhe...