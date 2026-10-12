“Parecia que estava no liceu outra vez”

A frase foi dita pelo antigo presidente dos EUA, Barack Obama, durante a sua terceira vinda a Portugal, no passado dia 10 de outubro, enquanto recordava a importância e a capacidade que cada um tem. Obama contava a história de como, quando foi eleito senador estadual pelo Illinois, em 1996, se surpreendeu nos primeiros dias de trabalhos. “Cheguei lá e comecei a ouvir os outros políticos e percebi que era como o liceu outra vez. Havia os miúdos maus, os populares, os que achavam que eram melhores que os outros. Depois cheguei ao Senado federal e percebi que era como o liceu. E finalmente, quando fui eleito presidente e cheguei ao G20 pensei: isto é como o liceu!”

Esta pequena recordação do antigo presidente servia, também, para explicar a importância de cada pessoa ter noção do seu valor, não se sentindo intimidada pelos outros que estão na sala. Todos, salientou, devem ter a ambição de fazer o melhor possível em qualquer circunstância, e não se deixar desmoralizar pela posição, cargo ou imagem dos outros.

Aplaudido pelos milhares de pessoas que estiveram no Pavilhão Atlântico este sábado – pode ler a cobertura editorial desta intervenção no site do Diário de Notícias –, Obama arrancou ovações várias dos presentes, sobretudo quando falou da importância da Democracia, da regulação [sobre Inteligência Artificial, no caso] e de como o bem comum deve estar acima do interesse próprio na tomada de decisões diárias.