Uma transição assente na neutralidade tecnológica para uma descarbonização centrada no consumidor

A Comissão Europeia propôs, no passado dia 16 de dezembro, retirar a proibição de vender carros com motor de combustão além do ano de 2035. Com esta iniciativa, a Comissão pretende flexibilizar a regulamentação, permitindo que, a partir desse ano, se possa continuar a fabricar e a vender na Europa veículos com motor de combustão.Além disso, a Comissão estabelece que, como medida adicional, a fabricação e venda de veículos com motor de combustão esteja limitada a 10% das emissões de CO2, tomando como referência o ano de 2021, que, segundo o organismo ICCT, foram de 115 gramas de CO2 por quilómetro percorrido.Esta iniciativa, um ponto de inflexão da Comissão Europeia para eliminar o veto ao motor de combustão, é um primeiro passo que agora deverá ser negociado entre o Conselho e o Parlamento Europeu para ser adotado na sua forma definitiva.No entanto, e apesar de estarmos perante uma flexibilização da regulamentação estabelecida até agora, de Bruxelas salientam que esta nova iniciativa não põe em causa o objetivo final de atingir a neutralidade climática, o mais tardar, em 2050. Por conseguinte, os fabricantes deverão cumprir, ainda em 2035, uma meta de redução de 90% das emissões associadas aos veículos com motor de combustão.Uma regulamentação baseada em resultados, não em tecnologiasPrecisamente, esta redução do percentual de emissões é tão elevada que o veículo elétrico será, com toda a probabilidade, o principal protagonista desta transição e as suas vendas terão um “papel predominante”. No entanto, e aqui está a principal novidade, essa margem de 10% permitirá à União Europeia alguma flexibilização para continuar a manter, ainda que de forma mais minoritária, veículos com motor de combustão.Estaríamos a falar de que, além de 2035, se poderão continuar a vender híbridos plug-in, veículos com autonomia estendida ou mesmo híbridos, tal como solicitavam a indústria automóvel, a indústria de componentes e a grande maioria dos países europeus. Para que estes veículos com motor de combustão contribuam adicionalmente para essa redução de emissões tão ambiciosa, deverão ser alimentados por fontes de energia alternativas, como biocombustíveis e combustíveis sintéticos, que permitem reduzir a pegada de carbono até 90%. Além disso, este tipo de combustíveis pode reduzir de forma rápida e significativa as emissões da frota existente e nos segmentos de difícil eletrificação, como o transporte pesado.E isto é importante porque temos uma frota de veículos cada vez mais antiga. A idade média do parque automóvel da União Europeia é de 12,7 anos, segundo dados da ACEA, embora haja países como Portugal e Espanha que já ultrapassaram os 14 anos. E o número de veículos com mais de 10 anos que circulam pelas estradas europeias já ascende a 150 milhões, quase 60% do total de carros.Por que é tão importante esta flexibilização?Uma das razões pelas quais, em Bruxelas, se tomou esta decisão é a desaceleração na transição para a mobilidade elétrica. Embora seja certo que, na Europa em 2025, cerca de 26% dos carros matriculados eram eletrificados (híbridos plug-in ou elétricos puros), quando se analisa a penetração em relação ao total da frota, a quota representava apenas 5% em 2024, segundo dados da ACEA (a associação europeia de fabricantes de veículos).Esta flexibilização por parte da Comissão Europeia é fundamental para a indústria automóvel na Europa, de forma a compatibilizar da melhor maneira a redução de emissões com a manutenção do emprego e a competitividade.Convém recordar, neste sentido, que o setor automóvel emprega 13,6 milhões de pessoas, o que representa 8,1% de todos os postos de trabalho industriais na União Europeia. Além disso, gera cerca de 415 mil milhões de euros em receitas fiscais para os governos europeus e contribui para a UE com um superavit comercial de 93,9 mil milhões de euros. A indústria automóvel é responsável por mais de 8% do PIB da União Europeia e destina anualmente 84,6 mil milhões de euros a investimento em I&D, o que representa 34% do total do investimento em investigação e desenvolvimento na UE.No entanto, e apesar deste avanço, ainda existem pontos por definir nesta aposta por uma maior flexibilidade e pela neutralidade tecnológica. Neste sentido, uma abordagem well-to-wheel (do poço à roda), ou seja, que a regulamentação meça e premeie o CO2 ao longo de todo o ciclo de vida (desde a produção do combustível até ao seu uso no veículo) e não apenas no escape, seria muito mais eficaz e realista.Por outro lado, falta ainda definir uma trajetória viável para os veículos comerciais leves e pesados, flexibilizar igualmente a redução de emissões de 2030, rever as taxas fiscais a nível local, reconhecer os biocombustíveis e os combustíveis sintéticos como um caminho adicional para a redução de emissões, assim como desenvolver um plano europeu de estímulo à procura e ao desenvolvimento das infraestruturas necessárias para estes combustíveis alternativos. O Automotive Package da UE é uma oportunidade de ouro para passar de uma lógica de tecnologias preferidas para uma lógica de resultados comprováveis. Eletrificação pura, hibridação nas suas diferentes versões, combustíveis renováveis e até hidrogénio, combinados com componentes e software de vanguarda, acelerarão a descarbonização colocando o consumidor no centro. E a Europa ganhará tempo, competitividade e resiliência na sua transição. Vice-presidente de Vendas da Bosch Mobility para Espanha e Portugal