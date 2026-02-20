O sorriso de Ana Abrunhosa

O país está numa guerra com as tempestades, mas também num combate em que avultam as nossas próprias fragilidades, algumas endémicas. Conhecemo-nos bem. São muitos séculos a florescer com o que temos de grandioso e a capitular com o que em nós teima em existir de desleixo.Neste combate, como em todos os conflitos de proporções excecionais, como escreve o meu amigo Edgar Morin, único sábio que vem daquele tempo em que o pensamento era tão considerado como o ouro, emergem quase sempre “grandes homens, e grandes mulheres ou, pelo menos grandes personalidades, cujo potencial se revela excecional”.Morin oferece-nos nas suas Lições da História o exemplo de Robespierre ou de Churchill. “Sem a revolução, Robespierre continuaria a ser um advogado de província. E se Churchill não tivesse sido nomeado primeiro-ministro, em substituição do frágil Chamberlain, na sequência da derrota britânica na Holanda e na Bélgica, o Reino Unido teria provavelmente aceitado as propostas de paz de Hitler, permitido que este se tornasse senhor da Europa.” A estes exemplos poderia juntar, sem esforço, o presidente da Ucrânia, Volodymir Zelenski, que de humorista e “fantoche” passou a exemplo máximo de coragem e capacidade de resistência.Sem a invasão russa, nunca se teria revelado em todo o seu potencial.As tempestades trouxeram-nos dúvidas sobre protagonistas e enormes surpresas. Entre elas, destaco Ana Abrunhosa, presidente da Câmara de Coimbra. Tem sido reconfortante o modo como gere as dificuldades, procura soluções e aponta caminhos. Tem-no feito com uma subtileza extraordinária, uma tranquilidade que é distintiva e uma assertividade que contrasta com a dos principais decisores.Ver o Presidente Marcelo a elogiá-la é um símbolo de que na política, como na vida, o importante é sempre o balanço, o não perder as coordenadas do que se é.Em novembro de 2022, o Presidente pressionou-a pelo atraso na execução dos fundos do PRR. Lembra-se do seu ultimato? “Se falhar neste objetivo, não lhe perdoo” A então ministra reagiu bem a essa crítica e seguiu caminho para se cumprir, pouco mais de três anos depois. Notável e um exemplo da valia de vários dos nossos autarcas - as ações, afinal, contam. E a presidente da Câmara de Coimbra, com a sua experiência, coragem, resistência e sorriso que, nestas circunstâncias, assume um poder quase mágico, é poesia em dias de cólera.O presidente Lincoln, num dos seus primeiros discursos, escreveu que se “quiseres testar o carácter de um Homem dá-lhe poder”. Morin acrescenta a essa verdade uma frase definitiva: “O poder é débil nas mãos de personalidades fracas, torna-se criador nas mãos de personalidades fortes”.Um aplauso para esta mulher que se tornou maior.E aos autarcas que têm feito o seu melhor em condições adversas, protegendo as suas comunidades.E aos autarcas que têm feito o seu melhor , com destaque para Gonçalo Lopes, em Leiria - incrível a sua ação. E para Sérgio Galvão, presidente da Câmara de Torres Vedras, que, com enormíssima coragem, cancelou o Carnaval que representa social e economicamente muito para a cidade sem que esta fizesse qualquer ruído. A minha solidariedade e o meu respeito - em Torres, lugar com uma cultura antiga e com gente de trabalho, há um civismo e uma responsabilidade que a todos nos orgulha.Aqui, no tempo e na comunidade de Torres Vedras, o ócio cede perante o trabalho, a ficção perante a realidade ou o imaginário perante o pragmatismo.E isto porque, amanhã cedo, sempre teremos a responsabilidade de fazer chegar às mesas de Lisboa os alimentos aqui produzidos.Alimentar Lisboa é a nossa vocação, a nossa responsabilidade. manuel.guerreiro@ccamtv.pt