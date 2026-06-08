Há na teoria da guerra um conceito que Clausewitz nos legou e que descreve o instante em que uma ofensiva esgota a sua força: o ponto de culminância. É quando o atacante, após avançar até ao limite das suas capacidades, deixa de converter esforço em ganho. Não é um estado permanente; é um limiar dinâmico. Ainda assim, há sinais consistentes de que o Exército russo se aproxima dele no Donbass, e de que, nalguns sectores, já o ultrapassou.A evidência acumula-se há meses. O ritmo de avanço russo abrandou de forma acentuada e, em vários sectores, segundo estimativas ocidentais e ucranianas, registaram-se contra-ganhos ucranianos em Abril e em Maio. Em Pokrovsk, Moscovo concentrou um Exército inteiro, o 51.º, e ‘infantarizou’ os assaltos: homens atirados a pé contra posições fortificadas, com perdas que fontes ucranianas estimam na ordem dos milhares por dia, por ganhos que se medem em metros. A retaguarda russa arde sob os ataques ucranianos em profundidade, que alcançam refinarias, nós ferroviários e depósitos. Aquilo a que Moscovo chamava vitórias foram sempre vitórias de Pirro. Hoje, nem essas.Os russos conhecem Borodino melhor do que ninguém. Em 1812, Napoleão venceu ali Kutuzov, ficou com o campo e entrou em Moscovo desgastado. Vitória táctica que se revelou ruína: o Exército russo retirou quase intacto, a cidade ardeu, e o Inverno devorou o Grande Armée. Ganhou o terreno e perdeu a campanha. Pokrovsk arrisca-se a ser o Borodino ao contrário, com a Rússia agora no papel de Napoleão: atraída para a praça, concentrando a massa no saliente, confundindo a posse da cidade com a vitória, enquanto o adversário lhe corrói os flancos e a logística. A cidade tomada pode ser a sepultura de quem a toma.É só à luz desta culminância que se entende a campanha de mísseis sobre as cidades. Não é sinal de força. É o que sobra quando a manobra terrestre deixa de produzir resultados. Uma única salva sobre Kiev, em Maio, custou a Moscovo cerca de 300 milhões de dólares, num arsenal que não repõe ao ritmo a que dispara. Bombardear cidades não muda a frente. Muda a narrativa. E à luz do Direito Internacional Humanitário, o padrão destes ataques colide com o princípio da distinção: 40 locais atingidos em todos os distritos de Kiev, edifícios residenciais, civis mortos. Não são danos colaterais, mas, na sua sistematicidade e intenção, crimes de guerra cometidos com dolo, na convicção de que ninguém os responsabilizará.E quando nem o terror basta, resta a ameaça final. A 30 de Maio, Medvedev voltou ao púlpito do costume, agitando o espectro de golpes sobre centrais nucleares. É a velha música, mas surge num contexto mais desprotegido: desde 5 de Fevereiro, com a expiração do New START, o principal mecanismo bilateral de limitação estratégica deixou de estar em vigor, pela primeira vez em décadas.Soma-se uma doutrina russa que, desde 2024, baixou formalmente o limiar declarado de uso nuclear. A bravata distrai; o esvaziamento dos limites é que conta.Importa, ainda assim, não confundir isto com loucura. Putin é racional, mas a sua racionalidade assenta num padrão consistente: o cálculo apoiado na percepção de fraqueza ocidental, alimentada por um narcisismo que facilmente resvala em desprezo. É isso que o torna perigoso, e é isso que o engana, porque essa fragilidade que pressupõe pode revelar-se errada. Daqui pode nascer, antes do fim desta guerra, um momento como o de Outubro de 1962. Quando Khrushchev colocou mísseis em Cuba, Kennedy não apaziguou nem negociou sob coacção: traçou uma linha e sustentou-a, e foi o soviético quem recuou. Pode caber aos Estados Unidos, talvez ao próprio Trump, traçar essa linha diante de Putin. Porque há quem só se detenha com uma pancada no nariz. E essa, a frente já está a desferi-la. Falta que o Ocidente perceba que é ela, e não o apaziguamento, a única linguagem que este homem respeita. Escreve sem aplicação do novo Acordo Ortográfico