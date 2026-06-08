O poder cabe num ‘chip’

A soberania tecnológica parece uma expressão abstracta, até percebermos que quase tudo à nossa volta depende de semicondutores, a família de componentes em que se incluem os chips que fazem funcionar telemóveis, carros, hospitais, sistemas de energia, satélites, defesa, Inteligência Artificial e Administração Pública. No entanto, a Europa representa apenas cerca de 10% da produção global de semicondutores e depende fortemente de fornecedores sediados fora da União Europeia.Olhemos para o nosso dia-a-dia. Trabalhamos em software que não é europeu, guardamos dados em clouds controladas por empresas estrangeiras, usamos ferramentas digitais desenhadas fora da Europa e dependemos de chips fabricados noutros continentes para alimentar a Inteligência Artificial, a indústria e até sectores estratégicos.O novo pacote europeu para a soberania tecnológica, apresentado na semana passada pela Comissão Europeia, parte de uma constatação simples para o leitor: quem depende dos outros para os seus chips, a sua cloud, os seus dados, o seu software e os seus sistemas de Inteligência Artificial não controla plenamente o seu destino.Durante anos, esta dependência pareceu aceitável. Era mais barato comprar fora. Era mais rápido usar plataformas já existentes. Era mais cómodo deixar que outros liderassem a inovação, enquanto a Europa regulava e consumia. Mas o mundo mudou. A pandemia expôs fragilidades nas cadeias de abastecimento, a guerra na Ucrânia mostrou o custo da dependência energética, a rivalidade entre Estados Unidos e China transformou a tecnologia num campo de batalha geopolítico e a Inteligência Artificial veio deixar claro que o futuro será dominado por quem tiver capacidade computacional, dados, energia e talento.À primeira vista, parecem temas técnicos. Não são. São as infraestruturas invisíveis do poder moderno. Sem chips, não há indústria avançada. Sem cloud segura, não há Estado moderno. Sem Inteligência Artificial, não há competitividade futura. Sem energia abundante e acessível, não há centros de dados. Sem software confiável, não há autonomia digital.A soberania tecnológica passou a ser também uma condição de segurança interna. Quando um Estado depende de infraestruturas digitais controladas por terceiros, a sua vulnerabilidade não está apenas no risco de ciberataque. Está também na exposição a jurisdições estrangeiras, na possibilidade de bloqueios, na pressão política, na espionagem económica e na incapacidade de decidir livremente em momentos de crise. A dependência tecnológica pode parecer invisível em tempos normais, mas quando chega a crise, torna-se evidente.Por último, soberania tecnológica não significa fabricar tudo na Europa. Essa seria uma ilusão cara e pouco realista. A verdadeira autonomia significa ter escolha e reduzir dependências excessivas. Significa saber quais os chips, dados, sistemas e infraestruturas que são críticos para Defesa, energia, Saúde, indústria e Administração Pública. No fundo, garantir que, em caso de crise, a Europa não fica à espera da decisão de Washington, Pequim ou Taipé para manter a sua economia a funcionar. A soberania tecnológica não deve servir para fechar a Europa. Deve servir para a manter aberta sem a tornar indefesa. A tecnologia deixou de ser apenas inovação. É segurança, poder e liberdade de escolha. Escreve segundo o antigo Acordo Ortográfico.