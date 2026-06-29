O Estado que sabe e o Estado que falha

Luís Montenegro disse-o quase de passagem, em Bruxelas, com a contenção de quem não quer transformar uma falha institucional numa querela pessoal. Lamentou ter sabido pelos jornais que era alvo de um plano do Movimento Armilar Lusitano e acrescentou, com razão, que o problema não se esgota nele: pode atingir qualquer cidadão. A frase foi discreta; o seu conteúdo, não.O que ali ficou exposto foi uma falha do Estado que protege. E a ironia é difícil de escamotear: o dever de aviso não existe porque Luís Montenegro seja figura pública, mas porque é o titular de um órgão de soberania. E esse titular superintende, por lei, o Sistema de Informações da República. Dirige, também, a política de segurança interna. O sistema falhou em avisar quem está no topo da sua própria arquitectura.Convém desfazer uma confusão que se tornou, em alguns sectores, quase uma desculpa. Falou-se em segredo de justiça como se fosse um muro absoluto. Não é. E, sobretudo, não era esse o ponto relevante. O segredo de justiça protege a integridade do inquérito e pertence à autoridade judiciária. Já a comunicação do risco ao visado e a avaliação da ameaça pertencem a outra lógica, a da segurança e das informações. Avisar o visado e manter activa a avaliação do risco não exigia quebrar o segredo de justiça; bastava encaminhar essa informação sob segredo de Estado, regime mais hermético ainda, pela via dos serviços de informações que o próprio Primeiro-Ministro superintende. Misturar os dois planos é intelectualmente cómodo, mas institucionalmente pobre.Recordemos as competências, porque é delas que decorre o resto. A Polícia Judiciária investiga para apurar factos e sustentar acusação, sob direcção do Ministério Público. O Serviço de Informações de Segurança não detém poderes de polícia nem competência de investigação criminal; a sua missão é preventiva, antecipar a ameaça antes de ela se concretizar. Não são funções concorrentes, são complementares. E é precisamente por isso que a coordenação entre ambas não é um luxo burocrático: é uma exigência elementar de segurança do Estado. Convém não confundir a detenção de uma célula com o fim do fenómeno que a gerou. Em matéria de subversão, desarticular a parte visível não extingue o que a sustenta. Um núcleo pode cair; o meio que o alimenta pode continuar intacto.Daqui resulta uma falha em três planos. Há uma falha de circulação, porque um dado relevante não regressou ao circuito preventivo. Há uma falha de coordenação, porque as competências antiterroristas não convergiram de forma eficaz sobre o mesmo risco. E há uma falha doutrinária, talvez a mais grave: a prevenção foi absorvida pelo circuito penal, quando devia ter permanecido separada dele. Num Estado de direito, prevenir não é o mesmo que coagir. Quando se confunde uma coisa com a outra, perde-se eficácia em ambas. Há quem o explique por uma certa cultura, não escrita, segundo a qual a informação, uma vez entrada no inquérito, passa a pertencer-lhe. Não quero subscrever a tese, mas também não a posso ignorar. Essa leitura esquece, porém, que há valores superiores ao do processo, e que a segurança das pessoas é um deles.Há ainda um elemento que, a confirmar-se, torna tudo mais grave. Em 20 de Junho de 2025, Nuno Tiago Pinto noticiou no Nascer do Sol que terá sido o próprio SIS a sinalizar o grupo à Polícia Judiciária logo em 2021. Se assim foi, o serviço que deu o primeiro alerta acabou afastado da avaliação da ameaça que ajudara a revelar. A informação entrou no circuito judicial e nunca mais voltou ao preventivo. Sinalizou-se a montante e interrompeu-se o retorno.No fim, a conclusão é desconfortavelmente simples. O Estado que sabe não avisou a tempo o Estado que protege. O Estado que pune não devolveu a informação ao Estado que antecipa. E entre os dois ficou desprotegido precisamente quem ambos deviam servir. Quando isto acontece ao vértice do sistema, com identidade, cargo e vulnerabilidade expostos aos potenciais agressores, percebe-se sem esforço o que poderá acontecer ao cidadão anónimo. Não foi um detalhe de protocolo. Foi uma falha de soberania.