O conto de fadas do Torreense vai continuar?

Há uma cidade a viver um autêntico conto de fadas em Portugal. Fica a cerca de 50 quilómetros de Lisboa, o seu desporto mais mediático era o hóquei em patins e um dos seus ex-libris é a Praia de Santa Cruz e a prática de surf. Já quanto à gastronomia o melhor é o leitor fazer a sua pesquisa, pois ofertas não faltam.Para quem ainda não descobriu a qual me refiro aqui fica o nome: Torres Vedras. A cidade que há uma semana era apenas a sede do clube que ia disputar com o Sporting a final da Taça de Portugal, ao mesmo tempo que tenta chegar ao principal escalão do futebol português. Agora, passados quatro dias desse jogo, ainda deve haver quem recupere da festa que começou pelas 8h00 da noite de domingo e se estendeu pela madrugada de segunda-feira com milhares de pessoas a comemorar a conquista do segundo troféu mais importante do futebol português. Feito que leva o clube a participar na próxima edição da Liga Europa.E tudo isto ainda pode ficar mais épico para o clube do Oeste se esta noite conseguir vencer o Casa Pia na segunda mão do play-off de acesso à I Liga, com quem empatou a zero no primeiro jogo.Estão, assim, reunidas as condições para que esta seja uma semana de sonho para a cidade e para a região. E, ao mesmo tempo, transformar os dias 24 e 28 de maio em feriados locais não-oficiais.Perante todo este cenário seria de esperar que o jogo desta noite concentrasse atenções mediáticas - tal como aconteceu na segunda-feira -, mas a verdade é que, olhando para o que foi publicado tanto ontem de manhã, como durante o dia, parece que não se passa nada de importante na luta pela presença no escalão principal do futebol português, além de um texto sobre a recuperação física e emocional dos jogadores de Torres Vedras. É que o jogo desta noite pode terminar com o Casa Pia a manter-se na I Liga mantendo o Torreense a presença na II Divisão, o que ainda será mais digno de destaque pois na época desportiva de 2026/27 Portugal poderá ter a representá-lo na Liga Europa, com acesso direto à fase de grupos, uma equipa do escalão secundário. Formação essa que nem poderá jogar no seu estádio, o qual não reúne os requisitos exigidos pela UEFA. .Onde está a seleção, está Portugal