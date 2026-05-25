O Canadá acolhe todos no Campeonato do Mundo de Futebol 2026

O Campeonato do Mundo de Futebol 2026 é, antes de mais, uma história de amizade e cooperação. Hoje, no Dia Mundial do Futebol é o momento certo para o reconhecer. O Canadá, os Estados Unidos e o México irão acolher a competição, enquanto entregam conjuntamente o Mundial mais ambicioso e de maior dimensão da história, uma conquista que reflete não apenas a coordenação regional, mas também o tipo de parceria cada vez mais necessária para navegar num mundo complexo e interligado.O evento já demonstrou que, quando os países se alinham em torno de um objetivo comum, emergem progressos concretos. A cooperação transfronteiriça aprofundou-se, da coordenação em matéria de segurança à partilha de informações e ao planeamento operacional conjunto, tudo em prol de um evento global seguro e bem-sucedido. Para além do desporto, o Mundial oferece um modelo prospetivo de colaboração assente na transparência, na prosperidade e na responsabilidade coletiva.O Canadá abraça este torneio com um sentido de propósito claro, enraizado nos seus valores e na sua visão internacional. Seremos um dos apenas quatro países que acolheram tanto o Mundial Feminino como o Masculino da FIFA, e trazemos experiência, solidez institucional e o compromisso inabalável com uma organização inclusiva e responsável. O torneio é uma oportunidade para dar a conhecer a cultura canadiana, a diversidade das suas comunidades e o respeito pelos Povos Indígenas, cuja colaboração é central à organização no nosso território.Este esforço reflete igualmente o papel mais amplo do Canadá no palco global. Trabalhando em estreita articulação com parceiros além-fronteiras, o Canadá contribui para o reforço de sistemas que sustentam a segurança e os laços entre pessoas, fundamentais não só para um torneio bem-sucedido, mas também para a paz social e estabilidade económica.É aqui que Portugal ocupa um lugar especial nesta história. Aliados desde a fundação da NATO, em 1949, e amigos desde muito antes disso, os dois países partilham um compromisso com a segurança global que resistiu a décadas de desafios, do Atlântico Norte ao Afeganistão. Nas Nações Unidas e noutros fora multilaterais, têm caminhado lado a lado na defesa de uma ordem internacional baseada em regras, na primazia do direito e no respeito pela soberania e pela integridade territorial dos Estados. São valores que não são retórica: são o alicerce sobre o qual construímos as nossas democracias e a nossa ação no mundo.O Atlântico une-nos de forma singular. Portugal é a porta de entrada da Europa para o Canadá; o Canadá é o elo natural de Portugal ao continente americano. Esta ligação geográfica e histórica reflete-se numa comunidade luso-canadiana vibrante, com cerca de meio milhão de cidadãos de origem portuguesa no país, em trocas económicas crescentes e numa afinidade cultural profunda que nenhum acordo comercial consegue, por si só, explicar. Partilhamos o mesmo oceano e, igualmente, a convicção de que a democracia, os Direitos Humanos e a cooperação multilateral não são opcionais, mas condições indispensáveis para construir um mundo mais justo e pacífico.É neste espírito que o Canadá se apresenta como anfitrião do Campeonato do Mundo de 2026: não apenas como organizador de um evento desportivo, mas como parceiro fiável numa visão do mundo que Portugal também perfilha.A lição deste torneio histórico é clara: quando existe confiança, a cooperação aprofunda-se e, com ela, a base para um futuro comum mais promissor.Place au tournoi!Boa sorte às seleções dos nossos dois países!