Opinião DN

O Canadá acolhe todos no Campeonato do Mundo de Futebol 2026

Élise Racicot
Élise Racicot

Embaixadora do Canadá em Portugal

Publicado a

O Campeonato do Mundo de Futebol 2026 é, antes de mais, uma história de amizade e cooperação. Hoje, no Dia Mundial do Futebol é o momento certo para o reconhecer. O Canadá, os Estados Unidos e o México irão acolher a competição, enquanto entregam conjuntamente o Mundial mais ambicioso e de maior dimensão da história, uma conquista que reflete não apenas a coordenação regional, mas também o tipo de parceria cada vez mais necessária para navegar num mundo complexo e interligado.

O evento já demonstrou que, quando os países se alinham em torno de um objetivo comum, emergem progressos concretos. A cooperação transfronteiriça aprofundou-se, da coordenação em matéria de segurança à partilha de informações e ao planeamento operacional conjunto, tudo em prol de um evento global seguro e bem-sucedido. Para além do desporto, o Mundial oferece um modelo prospetivo de colaboração assente na transparência, na prosperidade e na responsabilidade coletiva.

O Canadá abraça este torneio com um sentido de propósito claro, enraizado nos seus valores e na sua visão internacional. Seremos um dos apenas quatro países que acolheram tanto o Mundial Feminino como o Masculino da FIFA, e trazemos experiência, solidez institucional e o compromisso inabalável com uma organização inclusiva e responsável. O torneio é uma oportunidade para dar a conhecer a cultura canadiana, a diversidade das suas comunidades e o respeito pelos Povos Indígenas, cuja colaboração é central à organização no nosso território.

Este esforço reflete igualmente o papel mais amplo do Canadá no palco global. Trabalhando em estreita articulação com parceiros além-fronteiras, o Canadá contribui para o reforço de sistemas que sustentam a segurança e os laços entre pessoas, fundamentais não só para um torneio bem-sucedido, mas também para a paz social e estabilidade económica.

É aqui que Portugal ocupa um lugar especial nesta história. Aliados desde a fundação da NATO, em 1949, e amigos desde muito antes disso, os dois países partilham um compromisso com a segurança global que resistiu a décadas de desafios, do Atlântico Norte ao Afeganistão. Nas Nações Unidas e noutros fora multilaterais, têm caminhado lado a lado na defesa de uma ordem internacional baseada em regras, na primazia do direito e no respeito pela soberania e pela integridade territorial dos Estados. São valores que não são retórica: são o alicerce sobre o qual construímos as nossas democracias e a nossa ação no mundo.

O Atlântico une-nos de forma singular. Portugal é a porta de entrada da Europa para o Canadá; o Canadá é o elo natural de Portugal ao continente americano. Esta ligação geográfica e histórica reflete-se numa comunidade luso-canadiana vibrante, com cerca de meio milhão de cidadãos de origem portuguesa no país, em trocas económicas crescentes e numa afinidade cultural profunda que nenhum acordo comercial consegue, por si só, explicar. Partilhamos o mesmo oceano e, igualmente, a convicção de que a democracia, os Direitos Humanos e a cooperação multilateral não são opcionais, mas condições indispensáveis para construir um mundo mais justo e pacífico.

É neste espírito que o Canadá se apresenta como anfitrião do Campeonato do Mundo de 2026: não apenas como organizador de um evento desportivo, mas como parceiro fiável numa visão do mundo que Portugal também perfilha.

A lição deste torneio histórico é clara: quando existe confiança, a cooperação aprofunda-se e, com ela, a base para um futuro comum mais promissor.

Place au tournoi!

Boa sorte às seleções dos nossos dois países!

EUA
Futebol
Opinião
Mundial 2026
México
Élise Racicot
Organização conjunta
Cooperação transfronteiriça
Canadá-Portugal
Parceiros além-fronteiras
Diário de Notícias
www.dn.pt