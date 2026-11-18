O retrato da indústria automóvel europeia neste outono de 2026 não é sombrio, é negro. Em menos de duas semanas, a Stellantis pediu protecionismo e subsídios a Bruxelas, enquanto entrega os seus futuros elétricos acessíveis à chinesa Leapmotor; a Mercedes-Benz admitiu encerrar fábricas na Alemanha após ver a margem operacional dos ligeiros tombar para 2,5%; a BMW apagou praticamente toda a rentabilidade automóvel e anunciou 8000 despedimentos; e a Volkswagen recuou na modernização de Wolfsburg enquanto corta 100.000 empregos.

Na VW até houve uma aparente boa notícia para Portugal – a atribuição do futuro elétrico de 20.000 euros à Autoeuropa –, mas até isso é o sintoma de uma empresa em fuga dos custos alemães e obrigada a comprar software à norte-americana Rivian.

A Renault ainda é capaz de exibir margens sólidas, é um facto, só que consegue fazê-lo porque o contribuinte francês lhe financia a procura através de certificados energéticos e rendas subsidiadas que bloqueiam os rivais. É mais uma distorção de mercado que só serve para tapar o sol com a peneira do subsídio encapotado e disfarça a triste realidade para os políticos poderem tentar enganar os eleitores mais ingénuos dizendo que as coisas não estão assim tão mal.

Este não é um mero problema setorial. A indústria automóvel representa cerca de 7% do PIB da União Europeia, sustenta 13 milhões de empregos e concentra quase um terço de todo o investimento privado em investigação e desenvolvimento no continente. Durante décadas, foi o excedente comercial desta "indústria das indústrias", que pagou a fatura energética europeia. Quando este pilar cede, é o próprio modelo económico e social da Europa que entra em erosão.

Basta recuar 20 anos para medir o abismo que se criou. Em 2006, a Europa produzia perto de 19 milhões de veículos por ano – quase 28% do total mundial – e detinha a liderança tecnológica na engenharia mecânica e nos motores térmicos, que tirou aos EUA o título de "capital do automóvel" (levou até Detroit à falência), enquanto a China era apenas um mercado de exportação de lucros fáceis. Hoje, a produção europeia encolheu para cerca de 14% da quota global, o excedente comercial automóvel desabou e deu mesmo lugar a um défice bilateral com Pequim.

Mais de metade do valor de um carro moderno reside agora na bateria e no software – precisamente as áreas em que a Europa perdeu (de forma definitiva, ao que tudo indica) o comboio!

Pior! Esta derrocada não resultou de qualquer guerra imposta do exterior ou de uma emboscada asiática imprevisível. Foi uma crise autoinfligida. Bruxelas decretou o desarmamento tecnológico unilateral ao anunciar a proibição da combustão interna em 2035 antes de dominar a cadeia de valor das baterias, ao mesmo tempo que políticas energéticas erráticas tornaram a eletricidade industrial europeia duas a três vezes mais cara do que nos Estados Unidos ou na China. Os construtores fizeram o resto: trocaram transferência tecnológica na China por dividendos fáceis, enredaram-se na fraude do Dieselgate, falharam a transição digital e julgaram que o segmento de luxo bastaria para proteger margens sem volume.

No fim, a contabilidade é brutal. Desenvolvendo e produzindo sem praticamente quaisquer preocupações ambientais, a China ganhou o monopólio global da refinação de matérias-primas e das baterias. O resto do mundo ganhou carros elétricos baratos financiados pela curva de aprendizagem paga indiretamente pelos europeus.

E a Europa? Pode dizer-se que ficou com céus mais limpos... Será? O transporte ligeiro europeu representa menos de 1% das emissões globais, pelo que o impacto climático desta autossabotagem é estatisticamente irrelevante. O ar urbano hoje é de facto melhor, mas a própria evolução dos motores térmicos de grande eficiência Euro 6d e a disrupção natural do mercado – como a Tesla demonstrou nos EUA, sem ser preciso (ou precisamente por não haver) regulação imposta pelo Estado – teriam alcançado o mesmo efeito sem destruir a base industrial do continente.

Assim estamos todos mais pobres e a comprar à China, enquanto tivermos dinheiro para isso. O problema é que até esse, um dia destes, se acaba.