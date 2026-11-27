Descobriu-se, agora, um novo conceito de multilateralismo, a saber, o de “multilateralismo a três”.

Para o comum dos mortais, o multilateralismo consiste num modelo de relações internacionais que abrange um número dilatado de países que cooperam em conjunto, utilizando, para o efeito, diversas instituições supranacionais, regras comuns e acordos colectivos, tendo em vista solucionar problemas globais.

O Sistema das Nações Unidas e as suas Agências Especializadas Internacionais constituem um exemplo do que deveria ser um modelo de cooperação multilateral, bem como o conjunto de bancos regionais multilaterais, tendo, aliás, em alguns casos, dado um contributo importante para o desenvolvimento da Humanidade.

Todavia, o Sr. Xi Jinping, conjuntamente com o Sr. Putin e com o Sr. Trump, descobriram um novo conceito de multilateralismo, que se reconduz à realização de “Cimeiras” entre os Chefes de Estado de três grandes potências, teoricamente legitimados para resolverem os problemas do Mundo Inteiro.

Três líderes com projectos de poder muito semelhantes e, portanto, capazes de estabelecer amplos consensos. O Sr. Trump pretende liderar as Américas, incluindo no conceito de Américas a Gronelândia, o Irão e uma parte do Médio Oriente. O Sr. Putin pretende controlar os territórios outrora pertencentes ao ex-Império Soviético, o referido Irão e alguns “protectorados” em África, mantendo, ainda, uma “zona de influência” na Ásia Central. O Sr. Xi pretende hegemonizar uma grande parte da Ásia, do Continente Africano e, se possível, em termos económicos, uma parte da Europa, promovendo, ainda, novas modalidades de “ajuda ligada” e de “cooperação interessada” como os designados países em vias de desenvolvimento.

Torna-se clara a existência de uma plataforma de trabalho comum entre os três líderes, bem como o seu genuíno empenho no desenvolvimento da comunidade global.

Todos eles têm um claro tropismo pelo conceito de “democracia soberana ou tendencialmente autoritária”, para além de que todos são dirigentes políticos com alguma “inspiração providencial”, gozando de uma “legitimidade superior” para solucionar os problemas que afectam a comunidade internacional.

De alguma forma descobriram que, mais do que fazer uso de uma Organização das Nações Unidas, é importante tomarem os três as decisões que “devem ser tomadas”.

Temos, enfim, um Mundo com “Rumo”, com um “Norte”, em que os poucos e “verdadeiros dirigentes” “sabem, o que fazem”.

Em vez de se cair no erro de se discutir os grandes problemas com cento e noventa dirigentes, decide-se em grupo fechado de três “iluminados”.

É o “Novo Mundo”, o “Mundo do Multilateralismo a Três”.

Que Deus nos salve!

Nem mais, nem menos...

Escreve sem aplicação do Acordo Ortográfico