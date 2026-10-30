Opinião DN

‘Make Russia great again’

António Rebelo de Sousa
António Rebelo de Sousa

Economista e professor universitário

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Como é do conhecimento geral, Trump cortou a ajuda militar directa à Ucrânia, apenas permitindo a venda de armas a países aliados da Ucrânia, no âmbito da PURL.

Já em 22 de Fevereiro de 2022, havia considerado uma “manobra genial de Putin” ter apoiado a constituição de Estados Independentes na Ucrânia, pois tal permitia-lhe intervir nesse país.

E em 27 de Fevereiro de 2022, num encontro com o PM britânico Keir Starmer, Trump afirmou que Putin era um “homem de palavra”, não sendo necessária uma garantia americana para assegurar que, no futuro, a Rússia cumprisse com os compromissos assumidos.

Já em Agosto de 2025, na Cimeira do Alasca, Trump terá estabelecido um acordo com Putin para a cedência total do Donbass por parte da Ucrânia e, nas semanas seguintes, os EUA elaboraram um plano de 30 pontos, sem a participação da Europa, o qual apontava para um cenário próximo da capitulação ucraniana.

Entretanto, Elon Musk, sócio, amigo e conselheiro de Trump, apoiou publicamente o partido da extrema-direita alemã AfD e a sua candidata Alice Weidel.

E, simultaneamente, J. D. Vance e Trump criticaram o governo Alemão pelas suas “linhas vermelhas” em relação à extrema-direita.

O mesmo Vance apoiou a vitória de Georgescu na Roménia, um candidato à presidência pró-Putin e pró-Russo.

Trump criticou a imigração descontrolada na Europa e Vance lançou, na Conferência de Munique, um ataque total ao Velho Continente, ataque esse que terá agradado, necessariamente, a Putin.

O mesmo Trump acabou com o financiamento a observadores eleitorais e a agências cibernéticas, manifestando desinteresse na monitorização de eleições em países “críticos”, tendo em vista eliminar interferências por parte de forças que pretendam adulterar os resultados obtidos.

Entretanto, Trump tem vindo a pressionar Zelensky no sentido de convocar eleições na Ucrânia, indo ao encontro do que é pretendido por Putin. E mais, Trump tem vindo a afirmar que Putin é confiável e que quer a Paz.

De forma desconcertante, Trum afirmou que “foi Zelensky quem começou a guerra” e que “a culpa da guerra continuar é de Zelensky”.

Posteriormente, Trump convidou, contra a opinião de todos os seus aliados Ocidentais, Putin para o G20 e pretende, agora, convidar a Rússia para o G7, também contra a opinião dos seus aliados.

Mais recentemente, Trump estabeleceu, em Outubro de 2026, o Acordo Diesel, com levantamento das sanções ao petróleo russo, tendo, nos dias seguintes, sido cortado o acesso às informações Starlink por parte da Ucrânia.

Eis um conjunto de actos praticados por Trump que não se norteiam pelo objectivo de melhorar a situação económico-social ou geo-estratégica dos EUA, mas tão somente pelo objectivo de beneficiar o Sr. Putin.

É claro que o Sr. Trump não pode dizer, abertamente, que apoia a Rússia, mas pode, isso sim, contribuir para o reforço negocial do Sr. Putin e para debilitar a Ucrânia. É o que tem feito, não falhando no objectivo de longo prazo: a derrota da Ucrânia.

É caso para se dizer, sempre com um objectivo subjacente aos seus actos mais determinantes, a saber:

MAKE RUSSIA GREAT AGAIN.

Nem mais, nem menos….

Escreve sem aplicação do Acordo Ortográfico

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