Mais defesa é igual a mais segurança?

A emergência de uma ameaça tangível possui a rara capacidade de reconfigurar a vontade política de um Estado. Perante o imperativo da proteção, restrições financeiras longamente estabelecidas cedem espaço a uma mobilização extraordinária de recursos. Contudo, esta agilidade em assumir os custos de um mundo fraturado encerra um profundo paradoxo. A rapidez com que encontramos meios materiais para responder ao conflito contrasta, de forma incontornável, com a dificuldade histórica em financiar os alicerces de uma estabilidade duradoura.A reconfiguração das metas de investimento no quadro da NATO – fortemente influenciada pelo debate de 2025 em Haia, que fixou uma meta ambiciosa de 5% do PIB, – contrasta de forma frontal com o arrastamento da promessa dos 0,7% do Rendimento Nacional Bruto para a ajuda pública ao desenvolvimento (assumida pela primeira vez nos anos 1970). A reflexão que se impõe não é contestar a legitimidade do reforço militar face à conjuntura atual, mas sim interrogar: o que revela esta abissal assimetria sobre a nossa verdadeira conceção de segurança?O debate do nosso tempo não opõe a defesa ao desenvolvimento. Opõe, antes, duas temporalidades do risco. A segurança não deve ser entendida estritamente como a capacidade de responder ao mundo tal como ele existe, devendo englobar, com igual ambição, a capacidade de transformar as condições que determinam o mundo que teremos. O verdadeiro desafio não passa por escolher entre reagir àameaça imediata ou investir nas suas raízes profundas. Passa, sobretudo, por reconhecer que a cooperação internacional não éum mero ditame de solidariedade moral, assumindo-se antes como uma ferramenta antecipatória e estritamente estratégica.Na prática, estas duas dimensões operam com mecânicas não apenas distintas, mas complementares. A dissuasão militar procura tornar uma agressão menos provável, aumentando drasticamente o custo da sua ocorrência; atua, no fundo, através da ameaça de resposta. A transformação (crises transformation), por seu lado, procura desenraizar a instabilidade, reduzindo as condições estruturais que a alimentam; atua alterando o ecossistema que gera a própria crise. Naturalmente, nenhuma política de cooperação anula a necessidade de defesa, nem estabelece o fim das disputas de poder entre os Estados. Todavia, ignorar os fatores que fomentam o colapso global – desde a exclusão socioeconómica à erosão institucional – é aceitar uma visão incompleta da segurança.Este desequilíbrio na balança não nasce num vácuo político; é o reflexo direto do nosso espaço público e de uma narrativa que dita a urgência consoante a geografia do perigo. A forma como nomeamos um problema determina o vigor com que o tentamos resolver: enquanto a ameaça militar adquire imediatamente o estatuto de imperativo vital, o colapso de um Estado no Sul Global é frequentemente narrado sob a complacência da tragédia distante. O resultado é incontestável. Exigimos segurança através do poder de fogo, aplaudindo orçamentos de defesa que superam os dois biliões de dólares a nível global, mas assistimos, impassíveis, a uma brutal contração da ajuda pública ao desenvolvimento, onde apenas escassos quatro países da OCDE cumprem hoje a meta internacional dos 0,7%.Sofremos de uma perigosa ilusão de distanciamento, crendo que as "crises esquecidas", como a guerra no Sudão ou o colapso no Sahel, ficarão ordeiramente contidas nas suas fronteiras territoriais. É um erro de vistas curtas. Mais cedo ou mais tarde, o vácuo do desinvestimento desagua na nossa costa sob a forma de emergências migratórias, ou faz-se sentir à nossa mesa quando o estrangulamento de rotas marítimas vitais – do Mar Vermelho ao Estreito de Ormuz – desencadeia choques de inflação sistémicos.Acresce a esta miopia a própria natureza do tempo democrático, cujo ciclo, invariavelmente curto, premeia o que é imediatamente tangível. A gestão de uma ameaça iminente gera mobilização, orçamentos visíveis e a demonstração do poder. A prevenção, em contrapartida, padece de um crónico "problema de atribuição". Existe uma assimetria cruel: o fracasso da prevenção é espetacularmente visível, mas o seu sucesso permanece silencioso. Quando a diplomacia e a cooperação funcionam, nada acontece – e não há manchetes ou inaugurações para a guerra que foi evitada. Perante esta cegueira estrutural, o sistema eleitoral recompensa o espetáculo da resposta, descurando o trabalho laborioso da estabilização.O caso português cristaliza, com singular nitidez, esta encruzilhada. Falamos de um país cuja projeção internacional dependeu, historicamente, mais da diplomacia, do multilateralismo e de uma hábil utilização do soft power do que de um vasto poderio material. Ainda assim, os números mais recentes expõem uma viragem histórica na nossa hierarquia de urgências. O anúncio de que Portugal não só cumpriu, pela primeira vez, a meta da NATO, como se prepara para catapultar o investimento em Defesa para os 3,1% do PIB este ano, revela a formidável agilidade do Estado perante o imperativo militar. Em violento contraste, a nossa Ajuda Pública ao Desenvolvimento continua a rastejar na base da tabela da OCDE, cronicamente estagnada em torno dos 0,21%, a léguas do compromisso histórico dos 0,7%. A mobilização política que nos permite rasgar tetos para financiar a capacidade armada contrasta com a incapacidade de elevar a cooperação a uma prioridade orçamental equivalente.Toda a política orçamental é, afinal, uma teoria implícita sobre o futuro. O verdadeiro risco do nosso tempo não reside no investimento nas Forças Armadas; o perigo espreita quando permitimos que a linguagem da defesa se converta na única gramática através da qual conseguimos conceber a segurança, empobrecendo a nossa imaginação estratégica. Uma estratégia voltada exclusivamente para a resposta à ameaça corre o risco de se tornar incapaz de forjar as condições em que essa mesma ameaça perde a sua razão de ser. Uma sociedade não se define apenas pelos perigos contra os quais se predispõe a lutar. Define-se, sobretudo, pelo futuro que decide tornar possível. Parceria DN/Clube de Lisboa