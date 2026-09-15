Lisboa está demasiado cara. Santarém está suficientemente perto

Santarém está apenas a 30 minutos de Lisboa e está ainda mais perto da vida que os cidadãos procuram.

Segundo os dados mais recentes do INE, o concelho atingiu 69.392 habitantes em 2025. São mais 8912 residentes do que em 2021, um crescimento de cerca de 14,7% em apenas quatro anos.

Santarém cresceu cerca de uma vez e meia mais depressa do que Leiria, mais do dobro de Coimbra e quase o dobro da média nacional. E cresce com mais população em idade ativa, contrariando também, em termos relativos, a tendência de envelhecimento do país.

Mas há um dado essencial nesta equação: em Santarém não existe apenas qualidade de vida. Existe emprego.

A taxa de desemprego no concelho desceu para 3,6%, ficando abaixo da média nacional. E a dinâmica económica é visível todos os dias: só nos últimos três meses foram criadas 45 novas empresas em Santarém.

Temos também serviços que dão segurança às famílias. Até ao final deste ano abrirá em Santarém o maior hospital privado entre Lisboa e Porto, resultado de um investimento de cerca de 60 milhões de euros da Luz Saúde. Junta-se à ampliação recente do Hospital CUF Santarém e ao investimento histórico em curso nas instalações do grande hospital público. Temos saúde.

Passámos a ter a Universidade Politécnica de Santarém e temos também Ensino Superior privado. Temos educação, conhecimento e talento.

Estamos a atrair população, mas também empresas, investimento e emprego. Queremos que quem escolhe Santarém possa aqui viver, trabalhar, empreender e construir o seu futuro.

Somos um concelho com economia e vida próprias. Mas temos uma vantagem adicional extraordinária: quem trabalha em Lisboa ou noutro território próximo pode escolher viver em Santarém, ganhar qualidade de vida e continuar suficientemente perto do seu local de trabalho.

Estamos ligados à capital pela A1 e por ferrovia. Essa proximidade permite juntar duas coisas que demasiadas vezes parecem incompatíveis: oportunidades profissionais e tempo para viver.

A quem hoje se sente sufocado pelos custos da habitação, pelo trânsito, pela falta de espaço e pelas horas perdidas diariamente, deixo um convite muito claro: olhe para Santarém.

Aqui encontra emprego, escolas, Ensino Superior, comércio, cultura, desporto, património, segurança e uma cidade com dimensão humana.

E encontra um território em transformação.

Estamos a regenerar o Centro Histórico, a investir na habitação, na mobilidade e nos equipamentos públicos. Estamos a desenvolver o Campus Tejo e ao mesmo tempo criamos condições para atrair investimento privado e acolher projetos de dimensão nacional e internacional, como o Viva Mundo - World of Football.

Crescer traz novas responsabilidades. Mais população exige mais habitação, melhores acessibilidades, melhores serviços e capacidade de resposta pública. Estamos conscientes disso e estamos a preparar Santarém para essa nova escala.

Portugal será sempre mais forte se souber construir uma rede de cidades de média dimensão capazes de atrair pessoas, empresas e talento, oferecendo qualidade de vida, saúde, bem-estar e oportunidades. Santarém é hoje uma dessas cidades.

Para viver. Para trabalhar. Para investir. Para constituir família.

Estamos perto de Lisboa. Mas queremos, sobretudo, estar cada vez mais perto da vida que as pessoas procuram.