Lagarde e o “ano de todos os perigos” que aí vem

A saída prematura de Christine Lagarde da presidência do Banco Central Europeu (BCE), conhecida esta quinta-feira, é um acontecimento que deve ser lido e interpretado num enquadramento que vai muito além das circunstâncias pessoais da advogada e economista francesa que lidera a instituição desde 2019, ano em que sucedeu a Mario Draghi. Lagarde deixará o cargo a 7 de fevereiro de 2027, cerca de nove meses antes do final do mandato.

Em declarações à imprensa, Lagarde justificou a decisão com a necessidade de recuperar liberdade para se pronunciar sobre assuntos que estão para além da política monetária. “Quero ter liberdade de palavra, liberdade de expressão e liberdade para me envolver em questões que não sejam de política monetária”, afirmou. E acrescentou que já não se sente confortável com a neutralidade exigida pelas funções que desempenha. “Não creio que me possa sentir confortável nessa neutralidade neste momento. Interesso-me pela verdade. E vejo a verdade ser muitas vezes prejudicada, contrariada por deturpações”, disse.

As palavras da ainda presidente do BCE permitem várias interpretações. Uma delas é a de que Lagarde pretende intervir mais diretamente no debate político francês, numa altura particularmente delicada para o seu país. A própria tem afastado a possibilidade de se candidatar à Presidência da República, mas já manifestou a intenção de defender os valores pró-europeus em França da forma que considerar mais eficaz.