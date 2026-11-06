James Talarico e o perigo de ser “o novo Obama”

Depois de se separar do marido, alcoólico e abusador, quando o filho tinha 7 meses, a mãe de James Talarico voltou a casar-se. Criado pelo padrasto, o agora senador eleito pelo Texas acabou por ser adotado por este e passou a usar o seu apelido.

Quem também foi criado pelo padrasto, na Indonésia, foi Barack Obama, depois de o pai, queniano, ter deixado a família para regressar a África quando o filho tinha 2 anos.

Mas se a história pessoal dos dois homens tem pontos de contacto, é a sua forma de discursar que vale, hoje, a Talarico comparações com o antigo presidente.

“O ódio não consegue ensinar uma criança a ler. O ódio não consegue construir um futuro. Mas o que o ódio não pode fazer, o amor pode. O amor pode transformar um estudante num académico. O amor pode transformar um closet num quarto de bebé. O amor pode transformar um inimigo num amigo. O amor pode transformar uma campanha num movimento. O amor pode curar o que está estragado na América”, exclamou Talarico no discurso de vitória depois das eleições intercalares de terça-feira.