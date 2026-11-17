Dei um passeio pelo Chiado, na semana passada, desci a Rua Garrett e depois virei para a Rua do Carmo. A Árvore de Natal já estava montada em frente aos Armazéns do Chiado, e as montras das lojas estavam enfeitadas com laços e fitas vermelhas.

Nos supermercados, as pirâmides de bolos-rei e bolos-rainha, rodeadas por vasos de poinsétias, confirmavam que o espírito festivo tinha chegado ainda mais cedo este ano.

Quando estava na fila para pagar o meu bolo-rei, a funcionária da caixa piscou-me o olho e disse: “Já cheira a Natal, não é?”

Parei por um segundo para fazer um exercício de realidade. Afinal, estávamos apenas nos primeiros dias de novembro. A loucura do Halloween tinha acabado de terminar e ainda havia a Black Friday para “sobreviver” antes de podermos sequer entrar no espírito natalício.

Um estudo da Netsonda, empresa portuguesa de estudos de mercado e análise do consumidor, revelou que os consumidores portugueses deveriam gastar, em média, 369 euros durante a Black Friday deste ano, mais 42 euros do que em 2025. Por outras palavras, um aumento de 13% em relação ao ano passado.

O inquérito, baseado em 1000 entrevistas online a pessoas com idades compreendidas entre os 18 e os 54 anos, revelou que a tecnologia ocupava o primeiro lugar, representando 47% das intenções de compra. Seguiam-se a moda e os acessórios e os eletrodomésticos, ambos com 32%, enquanto os livros representavam 29%.

Ao longo da última década, as celebrações do Halloween, e até os jantares de Thanksgiving (Dia de Ação de Graças), seguidos pela loucura das compras da Black Friday, passaram todos a fazer parte do nosso calendário. Outrora tradições americanas de nicho, foram entretanto absorvidas pelas economias nacionais, desencadeando verdadeiras corridas ao consumo.

Os americanos gastaram um valor recorde de 13,5 mil milhões de dólares no Halloween do mês passado, segundo a Federação Nacional do Comércio a Retalho (NRF) dos Estados Unidos. Naturalmente, este valor não passa de uma gota no oceano quando comparado com o mais de um bilião de dólares que os americanos deverão gastar nas compras de Natal entre 1 de novembro e 31 de dezembro, segundo a NRF.

Em Portugal, esse valor rondou os 3,5 mil milhões de euros no ano passado.

Os defensores desta economia impulsionada pelo consumo apontam para os benefícios para o comércio a retalho e para o mercado de trabalho. Mas há outras realidades a considerar, nomeadamente o desperdício excessivo e a pegada de carbono gerados pelo consumo exagerado durante as épocas festivas.

Existem, certamente, formas alternativas de celebrar.

A escritora norte-americana de livros infantis Kate Klise, que fez de Lisboa a sua casa, sugere que se ensinem às gerações mais jovens valores que vão além da oferta materialista de presentes.

Trocar artigos feitos à mão, fazer voluntariado em instituições de solidariedade social e cantinas comunitárias, oferecer quotas de associação a museus ou bilhetes para o teatro e livros são apenas alguns exemplos de trocas com verdadeiro significado.

Ao recordar a sua infância, Klise atribui à mãe, que criou seis filhos, o mérito de ter incentivado a criatividade, mantendo a despensa abastecida com papel, marcadores, cola, autocolantes e tintas, para que pudessem fazer os seus próprios presentes.

Este espírito de oferecer presentes feitos à mão está no centro do seu livro infantil Shall I knit You a Hat? (Queres Que Te Faça Um Gorro de Malha?), no qual um pequeno coelho descobre a alegria de fazer presentes de Natal para os seus amigos.

Talvez, como a autora nos recorda, o maior presente de todos não seja aquilo que gastamos, mas sim o pensamento, o tempo e o carinho que dedicamos ao ato de oferecer”

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