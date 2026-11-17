Num mundo que, não raras vezes, nos faz perder a esperança, há encontros que nos devolvem alguma dessa esperança na capacidade humana de construir um mundo melhor. A XXX Cimeira Ibero-Americana, que decorreu recentemente em Madrid, foi, para mim, um desses momentos. Não porque tenha resolvido magicamente os problemas de um conjunto tão diverso de países, nem porque tenha apagado as profundas diferenças que os separam, mas porque mostrou algo que parece cada vez mais raro no mundo em que vivemos: países muito diferentes, com histórias, economias, níveis de desenvolvimento e orientações políticas distintas, sentados à mesma mesa, disponíveis para conversar, encontrar pontos de entendimento e construir soluções em conjunto.

Num tempo em que se erguem muros, se multiplicam ameaças, se reforçam blocos e se volta a falar a linguagem da força e da guerra, é reconfortante assistir a um exercício de diplomacia que procura aproximar em vez de dividir.

Há, nesta comunidade, uma história que não podemos ignorar. Há cerca de 500 anos, Portugal e Espanha partiram à conquista de territórios que já tinham donos, povos, culturas, línguas, organizações sociais e civilizações. Não descobrimos nada que não existisse já.

A expansão ibérica pelo mundo foi também uma história de domínio, violência, exploração, escravatura e imposição cultural. Seria ingénuo, e historicamente errado, olhar para a origem deste espaço comum sem reconhecer essa realidade. Os povos originários das Américas, as populações africanas que foram violentamente deslocadas e escravizadas, e tantas outras comunidades fizeram e fazem parte desta história. Não foram figurantes. Foram, e são, protagonistas fundamentais daquilo que hoje somos.

Mas há algo de extraordinário na passagem do tempo e na capacidade de transformação das sociedades. Aquilo que começou tantas vezes pela imposição, acabou por dar origem a uma realidade cultural, humana e linguística que ultrapassou largamente as intenções de quem iniciou esse processo. Hoje, o espaço ibero-americano não é propriedade de Portugal ou de Espanha. Pertence a todos os povos que o construíram, com as suas diferenças, as suas identidades e a sua diversidade.

É essa transformação que me parece merecer atenção. Não se trata de esquecer o passado, muito menos de o romantizar. Trata-se de reconhecer que a História não tem de ser uma condenação perpétua à divisão. Pode também ser um ponto de partida para construir relações mais maduras, mais justas e mais equilibradas.

A comunidade ibero-americana reúne 22 países e mais de 700 milhões de pessoas. Une-os o Português e o Espanhol, duas das línguas mais faladas no mundo, mas também uma extraordinária riqueza de expressões culturais, artísticas, literárias, musicais e humanas. De Cervantes a Camões, de García Márquez a José Saramago, de Jorge Amado a Pablo Neruda, de Chico Buarque ao fado e ao flamenco, há um património cultural que atravessa oceanos e gerações. Mas esta identidade comum seria incompleta sem reconhecer a profunda contribuição dos povos indígenas e das culturas africanas, que moldaram a música, a gastronomia, a arte, as tradições e a própria identidade de tantos países.

Esta diversidade não é um obstáculo à construção de uma comunidade. É, pelo contrário, a sua maior riqueza.

E foi precisamente isso que Madrid nos mostrou. Países com realidades económicas muito distintas, com diferentes prioridades e até com posições políticas frequentemente antagónicas, com as quais não temos de concordar, conseguiram aprovar compromissos comuns em áreas fundamentais. A mobilidade académica, a Inteligência Artificial, a cooperação na prevenção de catástrofes, as políticas de cuidados e uma nova estratégia de cooperação para os próximos anos são exemplos concretos de uma vontade de fazer caminho em conjunto.

Naturalmente, uma declaração política não transforma, por si só, a realidade. Os acordos terão de ser concretizados, financiados e avaliados. Mas há um primeiro passo indispensável para qualquer transformação: a vontade de trabalhar em conjunto. E essa vontade esteve presente.

Gostaria, contudo, de destacar uma dimensão que considero absolutamente essencial para o futuro desta comunidade: a ciência, o conhecimento e a inovação.

Se há áreas em que as fronteiras fazem cada vez menos sentido, são precisamente estas. Os grandes desafios da Humanidade não respeitam geografias, nem ideologias. As alterações climáticas, as doenças, o envelhecimento das populações, a segurança, a segurança alimentar, a energia, a Inteligência Artificial e as desigualdades no acesso ao conhecimento exigem respostas que nenhum país consegue construir isoladamente.

A ciência tem uma característica extraordinária: aproxima pessoas através de uma linguagem comum, a da evidência com base na experimentação rigorosa, da curiosidade e da procura de respostas. Um investigador português pode trabalhar com um colega brasileiro, mexicano, argentino ou colombiano, partilhar dados, discutir resultados, desenvolver uma tecnologia ou procurar uma solução para uma doença que afeta milhões de pessoas.

O conhecimento não tem nacionalidade, e o progresso científico ganha sempre que é partilhado. Eu tenho tido muita sorte ao poder trabalhar e aprender com colegas investigadores de muitos países da América latina, e isso é extremamente gratificante.

Por isso, considero particularmente importantes os compromissos assumidos nesta cimeira em matéria de Inteligência Artificial e mobilidade académica, bem como os trabalhos de cooperação científica que a antecederam. A criação de uma Aliança Ibero-Americana para a Inteligência Artificial e o reforço da circulação de estudantes e investigadores podem ser muito mais do que iniciativas institucionais. Podem representar o início de um verdadeiro espaço ibero-americano de ciência, tecnologia e inovação.

Imagine-se o potencial de universidades e centros de investigação a trabalhar em rede, de jovens investigadores a circular livremente entre países, de laboratórios a partilhar conhecimento e infraestruturas, de projetos conjuntos a responder a problemas comuns. Imagine-se também a possibilidade de o português e o espanhol assumirem um papel ainda mais relevante na produção e divulgação científica mundial, reduzindo a dependência de uma ciência quase exclusivamente comunicada em inglês.

Portugal tem aqui uma oportunidade particular. Pela sua posição europeia, pela ligação histórica e cultural à América Latina e pela qualidade das suas instituições científicas e universitárias, pode ajudar a construir pontes e a transformar esta comunidade numa plataforma de conhecimento com dimensão global.

Mas talvez a maior lição de Madrid seja outra, e ultrapasse largamente a ciência, a economia ou a diplomacia.

Num mundo em que parece cada vez mais difícil aceitar a diferença, 22 países mostraram que é possível sentarem-se à mesma mesa sem pensar da mesma maneira. Não foi necessário apagar divergências, uniformizar posições ou exigir que todos partilhassem a mesma visão política. Foi possível procurar consensos, identificar interesses comuns e assumir compromissos. É isso que torna o multilateralismo verdadeiramente relevante: não a ausência de diferenças, mas a capacidade de as gerir sem recorrer à força, ao discuro vazio e bacoco, ao populismo fácil.

A diplomacia não substitui todas as soluções, os acordos não resolvem automaticamente os conflitos e a cooperação não elimina as tensões entre países. Mas Madrid recordou-nos que existe uma alternativa à lógica da confrontação. Que a paz não é apenas a ausência de guerra, mas também a construção paciente de relações, instituições e oportunidades que tornem a guerra menos inevitável.

Talvez seja essa a mensagem que o mundo mais precisa de ouvir.

Há cinco séculos, os oceanos foram atravessados por navios que transportavam ambições de conquista e poder. Hoje, podemos atravessá-los com ideias, conhecimento, cultura, ciência e oportunidades. Onde existiu imposição, podemos construir diálogo. Onde existiu exploração, podemos promover cooperação. Onde existiram divisões, podemos encontrar interesses comuns.

A história ibero-americana não é uma história perfeita. Mas é uma história de transformação, de encontros e de uma diversidade que sobreviveu a séculos de profundas mudanças. E talvez a sua maior conquista seja precisamente esta: ter conseguido transformar um passado partilhado, tantas vezes doloroso, numa possibilidade de futuro construído em conjunto.

Madrid não mudou o mundo. Mas mostrou que mudar o mundo começa, muitas vezes, por um gesto aparentemente simples: sentarmo-nos à mesma mesa, reconhecermos as nossas diferenças e decidirmos trabalhar juntos.

Num tempo em que tantos parecem empenhados em demonstrar que a força é a resposta, talvez seja importante recordar que a inteligência, a cultura, a ciência, a diplomacia e a vontade de cooperar também são formas de poder. E, ao contrário da guerra, são formas de poder capazes de construir futuro.

Como escreveu Luis de Camões n'Os Lusíadas, e se mantém atual aos dias de hoje, é tempo de darmos novos mundos ao mundo!