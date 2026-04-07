Guerra no Irão: presença, poder e o novo mapa de liderança europeia

Desde o início da guerra no Irão, em 28 de fevereiro de 2026, a Europa voltou a expor a sua fragilidade estratégica mais persistente: a distância entre o discurso e a presença. Num sistema internacional sob pressão — energia, segurança, alianças e rotas críticas —, dois líderes europeus perceberam aquilo que muitos ainda hesitam em assumir: a influência não se proclama, exerce-se. E exerce-se no terreno.Foi Volodymyr Zelensky o primeiro líder europeu a agir em conformidade com essa leitura. Num mundo que entrou numa era de vulnerabilidade sistémica, marcada por crises interdependentes, rápidas e cumulativas, Zelensky sabe que o Médio Oriente não é um teatro periférico, mas um espaço decisivo para a própria evolução da guerra na Ucrânia. O seu périplo pela região, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Qatar, e mantendo contactos com Jordânia, Kuwait, Bahrain e Omã, não foi um gesto simbólico: foi uma operação estratégica. Ao incluir Damasco no seu itinerário, reforçou uma mensagem clara: os equilíbrios do Levante fazem hoje parte da arquitetura de poder que condiciona diretamente a segurança europeia.Pouco depois, Giorgia Meloni tornou-se a primeira líder da União Europeia a marcar presença no terreno. A sua deslocação ao Golfo, com foco na Arábia Saudita, Qatar e Emirados Árabes Unidos, teve uma dimensão energética evidente, mas seria redutor lê-la apenas nesse plano. Ao posicionar-se junto dos principais atores regionais, Meloni afirmou algo mais profundo: uma liderança europeia que não se limita a reagir, mas que procura estar onde as decisões são tomadas. E esteve.O contraste é inevitável. Enquanto a crise se intensifica numa das regiões mais voláteis do sistema internacional, a presença europeia no terreno ficou, na prática, circunscrita a estes dois líderes. A Europa, enquanto bloco, permaneceu maioritariamente no plano declarativo.Mas a geopolítica contemporânea já não se organiza nesse plano. Vivemos numa era de vulnerabilidade sistémica, em que energia, segurança, tecnologia e estabilidade regional se cruzam em tempo real. Neste contexto, a ausência não é neutra: é perda de relevância. Estar no terreno deixou de ser apenas um gesto diplomático: tornou-se um instrumento de poder. Permite acesso direto à informação, leitura fina das dinâmicas locais, construção de confiança com decisores e, sobretudo, capacidade de influenciar resultados. Quem não está, depende de terceiros e chega sempre tarde.Zelensky e Meloni não representam “ainda” uma Europa unificada na ação externa, mas representam algo talvez mais importante: uma intuição política alinhada com o tempo em que vivemos. Perceberam que, num mundo onde o poder se fragmenta e se redistribui, a presença é a nova forma de soberania.A Europa terá de fazer uma escolha: continuar a produzir declarações a partir de Bruxelas, mantendo uma influência indireta e condicionada, ou assumir que, na geopolítica do século XXI, a distância é irrelevância. Porque, na crise, a linha que separa quem conta de quem é contado traça-se de forma simples: entre os que vão e os que ficam.