Gebalis - A casa é só o princípio

Durante muito tempo, quando se falava de habitação municipal, falava-se sobretudo de construir casas, atribuir casas, gerir rendas, conservar edifícios e responder às urgências do património.Porém Lisboa, continua a mudar e, com ela, também mudaram os desafios dos seus bairros municipais.A Gebalis nasceu num tempo marcado por uma das maiores transformações urbanas e sociais da cidade, que passou pelo combate às barracas e pelo realojamento de milhares de famílias. Foi uma missão histórica, exigente e profundamente transformadora.Hoje, 30 anos depois, a cidade enfrenta novas vulnerabilidades, novas formas de exclusão, novas pressões sociais e urbanas e ainda que a habitação continue no centro de tudo, já não pode ser vista apenas como uma chave.Onde a cidade é mais frágil, o Estado tem de estar mais presente e uma casa municipal é, muitas vezes, o ponto de encontro entre vários problemas da cidade.Desde o envelhecimento, à solidão, pobreza, saúde mental, desemprego, mobilidade reduzida, insucesso escolar, insegurança, degradação do espaço comum, dificuldade de acesso aos serviços públicos e fragilidade das redes familiares.É por isso que a evolução que a Gebalis tem afirmado, deve ser lida como algo mais profundo do que uma alteração administrativa. A Gebalis é uma presença pública de proximidade nos territórios onde os problemas sociais da cidade se sentem com maior intensidade.Gerir bairros municipais não é apenas gerir património. É gerir relações de vizinhança, expectativas, conflitos, urgências, medos e oportunidades. É perceber que uma fachada reabilitada melhora a dignidade urbana, mas que uma escada abandonada pode destruir a confiança numa comunidade.É compreender que a eficiência financeira importa, mas que a resposta humana também conta. É saber que há obras que se medem em milhões de euros, mas há resultados que se medem na forma como uma pessoa idosa volta a sair de casa, como uma criança passa a viver num edifício mais seguro, ou como uma família sente que o Estado não desistiu dela.Nos últimos anos, a Gebalis tem estado associada a um ciclo de transformação, e programas como o Morar Melhor mostram que há uma prioridade clara na recuperação do edificado, na habitabilidade, na eficiência energética, na segurança e na conservação do património municipal.E há aqui uma mudança de paradigma que importa reconhecer.Os bairros municipais não são problemas herdados, são comunidades com presente e com futuro, e a habitação municipal não pode ser apenas uma política de atribuição. Tem também de ser uma política de acompanhamento.Porque não basta entregar uma casa, é preciso garantir que essa casa se insere num bairro cuidado, servido, seguro e respeitado.Este tem sido o caminho recente da Gebalis, que merece justo reconhecimento.Porque há uma diferença profunda entre gerir casas e cuidar de comunidades. E é nessa diferença que se joga o futuro da habitação municipal em Lisboa.