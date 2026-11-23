No próximo dia 29 de Novembro, Espanha não escolhe só um novo Parlamento. Vai também fazer o balanço de uma governação que, em matéria migratória, insiste em caminhar numa direcção diferente da que a Europa procura consolidar. Enquanto a União reforça as fronteiras externas, harmoniza procedimentos e procura tornar os retornos eficazes, Pedro Sánchez continua a apresentar decisões nacionais como se as suas consequências acabassem nos Pirenéus.

Comecemos pela regularização extraordinária de migrantes que recebeu 1.174.978 pedidos, mais do dobro dos 500 mil potenciais beneficiários inicialmente estimados. Extraordinária, afinal, não foi apenas a regularização. Foi também a incapacidade do Governo para antecipar a dimensão da sua própria decisão. Sánchez insiste em confundir humanidade com ausência de exigência, como se estabelecer regras, controlar fronteiras e executar decisões de regresso fossem sinais de insensibilidade e não obrigações elementares de qualquer Estado. Acontece que Espanha não é uma ilha política. Pertence ao Espaço Schengen, onde as consequências das decisões nacionais não ficam retidas nas suas fronteiras e a sobrevivência política de Pedro Sánchez não pode transformar-se num problema colectivo dos 27.

Depois veio Ceuta. Nos dias 30 e 31 de Julho, cerca de 72 mil pessoas entraram a partir de Marrocos numa cidade com pouco mais de 80 mil habitantes. E não foi por falta de sinais. Nas 48 horas anteriores, a Guardia Civil já tinha registado 878 entradas a nado. O presidente de Ceuta, Juan Vivas, afirmou ter pedido a declaração de Emergência Nacional e um comando único três dias antes da crise. Os números são difíceis de ignorar. O Governo de Pedro Sánchez só constituiu um comando único a 25 de Agosto, 26 dias depois da entrada massiva. E só a 28 de Agosto pediu dez agentes adicionais da Frontex para apoiar a identificação dos migrantes. Dez agentes. Quase um mês depois.

Agora, o mesmo debate nas Canárias. Em apenas 15 dias, El Hierro recebeu 9090 migrantes em 96 embarcações, numa ilha com 12.173 habitantes. Para comparação, nos primeiros dez meses do ano tinham chegado apenas 66 embarcações. Num único fim de semana, 3047 pessoas desembarcaram nas Canárias. Só no sábado, 1580, um recorde diário.

Nenhum Governo controla, por si só, todos os factores que desencadeiam uma crise migratória. Mas tem a obrigação de explicar como se preparou, que instrumentos mobilizou e em que momento decidiu agir. É essa prestação de contas que Pedro Sánchez deve aos espanhóis e aos restantes parceiros europeus.

Sánchez gosta de apresentar a sua política migratória como uma demonstração de superioridade moral perante uma Europa que exige regras, responsabilidade e controlo das fronteiras. Quando as fronteiras entram em crise, multiplicam-se as justificações e quando chega o momento de prestar contas, desaparecem os responsáveis. A questão já ultrapassa a política migratória, já que parece ter transformado a governação espanhola num exercício permanente de sobrevivência política, tudo é negociável, tudo é justificável e tudo é secundário perante um único objetivo: continuar no poder, custe o que custar.

Espanha não é propriedade política de Pedro Sánchez e a União Europeia não pode ser transformada numa espécie de seguro de vida de um Governo que exige solidariedade para os seus problemas, mas resiste a assumir as suas responsabilidades. Sánchez pode continuar a confundir a sua sobrevivência com o interesse nacional. O que não pode é exigir que os espanhóis e os restantes europeus façam o mesmo.

Escreve segundo o antigo Acordo Ortográfico.