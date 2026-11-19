Uma certa “elite” urbana parece ter descoberto recentemente que as populações se vão mudando – migrando – por razões que, maioritariamente, resultam da incessante busca do ser humano por melhores condições de vida.

Curiosamente, esta é uma descoberta que só ocorreu quando mais de um milhão de pessoas de outras paragens se instalou em Portugal, pela razão de sempre – procurar melhores condições de vida.

Parece-me, aliás, que reagimos mais, enquanto comunidade, à diferença do que à dimensão quantitativa do fenómeno. A sociedade reagiu ao que é diferente!

De tanto se preocupar com o que é diferente centrou a discussão nessas diferenças, não discutindo demografia, emigração, imigração, modelo de desenvolvimento…

E de tanto falar dos que chegam, esqueceu-se de pensar nos que partem.

Feita uma breve busca na informação disponível online, a saída de portugueses terá sido a seguinte: