Uma certa “elite” urbana parece ter descoberto recentemente que as populações se vão mudando – migrando – por razões que, maioritariamente, resultam da incessante busca do ser humano por melhores condições de vida.
Curiosamente, esta é uma descoberta que só ocorreu quando mais de um milhão de pessoas de outras paragens se instalou em Portugal, pela razão de sempre – procurar melhores condições de vida.
Parece-me, aliás, que reagimos mais, enquanto comunidade, à diferença do que à dimensão quantitativa do fenómeno. A sociedade reagiu ao que é diferente!
De tanto se preocupar com o que é diferente centrou a discussão nessas diferenças, não discutindo demografia, emigração, imigração, modelo de desenvolvimento…
E de tanto falar dos que chegam, esqueceu-se de pensar nos que partem.
Feita uma breve busca na informação disponível online, a saída de portugueses terá sido a seguinte:
Admito que estes números possam ter imprecisões, tanto mais que se instalou entre nós uma preocupante “incerteza estatística”.
No entanto, o Observatório da Emigração afirma que vivem no estrangeiro 2,1 milhões de portugueses nascidos em Portugal e que teremos cerca de 20 milhões de lusodescendentes espalhados pelo mundo.
No espaço de duas gerações perdemos o correspondente a 20% da nossa população, e como a emigração ocorre na idade em que se trabalha…
Há, contudo, uma realidade que nos deve merecer especial reflexão.
Na primeira metade desta década de 20 do Século XXI estarão a sair de Portugal, em cada ano, cerca de 70.000 portugueses.
Como todos os portugueses nascidos após 1 de janeiro de 1996 foram beneficiários de 12 anos de escolaridade obrigatória, estamos a “exportar”, ou será “expulsar”, uma parte do que agora chamam “capital humano”.
Um país com escassez de capital, sem recursos naturais significativos, sem bancos, nem seguradoras, que, com falta de ambição, faz a apologia do “small is beautiful” empresarial, exporta o melhor que tem – pessoas.
Pessoas qualificadas, que não se contentam com a ideia salazarista de “classe remediada”, nem com os salários que se praticam em Portugal.
Os responsáveis aproveitariam melhor o tempo a preocupar-se com a emigração e as suas causas do que com a imigração.
Se deixarmos de ter emigrantes, também deixaremos de ter imigrantes.
Não porque uns substituam os outros, mas, antes, porque, nesse momento, o nosso modelo económico e de desenvolvimento terá mudado na direção certa – a da qualificação, da diferenciação e da criação de riqueza para ser distribuída em bons salários e boas condições de vida.