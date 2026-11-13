Diego, o gato diplomático que vive num palácio lisboeta e é notícia no seu México natal

Estávamos em 2020 quando o então embaixador de França no México, Jean-Pierre Asvazadourian, visitou o refúgio para animais Gatilandia e se apaixonou por Diego, um gatinho de seis meses. Desde então o gatito chilango, o nome dado aos habitantes da Cidade do México, trocou as ruas agitadas desta metrópole de mais de nove milhões de habitantes pela calma da residência oficial, seguindo-o depois para uma etapa em Paris, e agora para Lisboa, onde o diplomata francês foi colocado como embaixador em setembro.
A história de Diego não é inédita nos media mexicanos. Em 2024, o El Sol de Mexico publicava um artigo sobre “Gato chilango vai viver em Paris. Como conseguiu?”. Na altura, Asvazadourian partilhou nas redes sociais uma foto com Diego, com a legenda: “Desde o primeiro dia que foi o companheiro mais fiel e carinhoso. Agora, o meu gato chilango partilha este novo capítulo da minha vida, em Paris, a minha cidade. Adotem, não comprem.” Recomendação que o embaixador não se cansa de repetir.
Agora, Diego voltou a dar que falar no México, com o jornal El Heraldo de Mexico a partilhar nas suas redes sociais uma publicação de Asvazadourian, acompanhada pela frase “De viver num refúgio na Cidade do México a um palácio em Portugal. Assim é a vida deste gatinho que foi adotado pelo embaixador de França no México”. Na imagem, Diego surge majestoso, de olhar fixo na câmara, deitado numa cadeira de um dos salões do Palácio de Santos, em Lisboa, sua residência nos últimos meses, ou, nas palavras do diplomata: “Um dos mais belos palácios à beira Tejo.”
Animais de estimação em embaixadas não são novidade, alguns deles – no caso dois cães – até já tiveram a sua foto publicada junto dos donos em reportagens no DN sobre as embaixadas de Itália ou do México.
E no Reino Unido, há mesmo um felino cuja vida também começou nas ruas, como a de Diego, e que agora disputa o título de residente mais famoso do n.º 10 de Downing Street. Há 15 anos no cargo oficial de Chief Mouser to the Cabinet Office - algo como Ratoeiro-chefe para o Gabinete do primeiro-ministro - Larry já viu passar sete primeiros-ministros pela residência oficial. Aos 19 anos, continua não só a caçar os ratos que a função impõe como se tornou símbolo de estabilidade para os britânicos.
Eu própria “mãe” da Daisy e do Gaston, os gatos que me converteram em apreciadora da elegância e inteligência felinas, percebo a ligação que o embaixador Asvazadourian e Diego exibem nas muitas fotos que o diplomata coloca dos dois nas redes sociais, desde os seus tempos no México, à ida para Paris e agora em Lisboa. Quase sempre com essa mensagem de “adotem”. Porque a felicidade pode estar à vossa espera sob a forma de uma bola de pelo ronronante num qualquer abrigo.
Para já, ainda não tive a honra de conhecer Monsieur Diego, mas este foi motivo de conversa logo no meu primeiro encontro com o embaixador Asvazadourian, a quem não resisti a perguntar se estava a pensar arranjar uma Frida portuguesa para percorrer com Diego os magníficos salões do Palácio de Santos ou explorar o jardim com vista para o Tejo.