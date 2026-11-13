Diego, o gato diplomático que vive num palácio lisboeta e é notícia no seu México natal

Estávamos em 2020 quando o então embaixador de França no México, Jean-Pierre Asvazadourian, visitou o refúgio para animais Gatilandia e se apaixonou por Diego, um gatinho de seis meses. Desde então o gatito chilango, o nome dado aos habitantes da Cidade do México, trocou as ruas agitadas desta metrópole de mais de nove milhões de habitantes pela calma da residência oficial, seguindo-o depois para uma etapa em Paris, e agora para Lisboa, onde o diplomata francês foi colocado como embaixador em setembro.

A história de Diego não é inédita nos media mexicanos. Em 2024, o El Sol de Mexico publicava um artigo sobre “Gato chilango vai viver em Paris. Como conseguiu?”. Na altura, Asvazadourian partilhou nas redes sociais uma foto com Diego, com a legenda: “Desde o primeiro dia que foi o companheiro mais fiel e carinhoso. Agora, o meu gato chilango partilha este novo capítulo da minha vida, em Paris, a minha cidade. Adotem, não comprem.” Recomendação que o embaixador não se cansa de repetir.

Agora, Diego voltou a dar que falar no México, com o jornal El Heraldo de Mexico a partilhar nas suas redes sociais uma publicação de Asvazadourian, acompanhada pela frase “De viver num refúgio na Cidade do México a um palácio em Portugal. Assim é a vida deste gatinho que foi adotado pelo embaixador de França no México”. Na imagem, Diego surge majestoso, de olhar fixo na câmara, deitado numa cadeira de um dos salões do Palácio de Santos, em Lisboa, sua residência nos últimos meses, ou, nas palavras do diplomata: “Um dos mais belos palácios à beira Tejo.”