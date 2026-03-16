Dicas de Neuronegócio

É sempre com redobrado entusiasmo que comemoramos a Semana Internacional do Cérebro, anualmente em março. Nas últimas décadas, as neurociências fizeram progressos extraordinários. As técnicas modernas de imagiologia cerebral e de biologia computacional permitem observar e modelizar o cérebro humano em funcionamento, revelando como processamos emoções, tomamos decisões ou reagimos ao stress. Este avanço tem permitido também compreender melhor doenças neurológicas e psiquiátricas, bem como pensar em novas abordagens terapêuticas. Mas trouxe também novos desafios.Um deles é precisamente a complexidade do cérebro. Ao contrário do que por vezes se sugere em discursos simplistas, raramente existe uma única molécula, região cerebral ou “truque mental” capaz de explicar comportamentos humanos complexos. O cérebro é um sistema dinâmico, influenciado por genética, ambiente e contexto social. Temos minúsculas sinapses que interligam neurónios, que por sua vez formam circuitos, que ativados dão origem a comportamentos. Reduzi-lo a receitas rápidas não é ciência – é publicidade enganosa, que defrauda os mais vulneráveis.Nos últimos anos assistimos à proliferação de discursos que utilizam termos como “neuro”, “dopamina” ou “plasticidade cerebral” para legitimar métodos de coaching ou promessas rápidas de transformação pessoal. Dispositivos, vídeos ou pacotes motivacionais são frequentemente apresentados como capazes de “reprogramar o cérebro”, “prevenir demência”, “aumentar inteligência” ou “tratar burnout em poucas sessões”. Na maioria destes casos, tais afirmações não assentam em ensaios clínicos fiáveis. Em áreas particularmente sensíveis, como a saúde mental, esta simplificação pode ser irresponsável. Quem não gostaria que problemas sérios como a ansiedade, depressão ou demência se resolvessem com frases motivacionais ou aplicações de exercícios?Outro fenómeno curioso dos últimos anos é a facilidade com que surgem “especialistas em neurociência”. Bastam alguns cursos online, workshops de fim de semana ou certificações com nomes pomposos – neurocoaching, neuroliderança, neuroperformance – e rapidamente aparecem novos “neurocientistas” no mercado.A palavra “neuro” tornou-se uma espécie de garantia de qualidade, capaz de transformar ideias comuns em aparentes descobertas científicas. O problema não está no interesse crescente pelo cérebro – que é tão bem-vindo – mas na utilização abusiva dessa designação para vender programas, cursos ou aconselhamento caros, muitas vezes sem qualquer base em investigação séria. A ciência, infelizmente para quem prefere soluções rápidas, continua a exigir muitos anos de estudo, dados replicáveis e algum espírito crítico. Nenhum diploma de fim de semana substitui isso.Em investigação biomédica, qualquer intervenção que pretenda ter impacto clínico passa por um processo longo: primeiro estudos pré-clínicos, depois ensaios clínicos controlados, frequentemente ao longo de vários anos. Este processo existe por uma razão simples: garantir eficácia e segurança. Se um método simples ou um dispositivo portátil tivesse realmente efeitos profundos e consistentes no funcionamento cerebral, seria rapidamente investigado em grande escala pela comunidade científica e integrado em protocolos clínicos. E podem estar certos de uma coisa: teríamos muito mais académicos milionários – e muito menos charlatães.Celebremos então a Semana do Cérebro como ele merece: a usá-lo devidamente para distinguir entre conhecimento científico e publicidade bem embrulhada. Nesta era de promessas rápidas e influencers com soluções para problemas complexos, talvez a ferramenta mais poderosa para proteger a nossa saúde mental continue a ser a mais antiga de todas: o pensamento crítico.