Desafios demográficos para a Europa até 2050

Comemorou-se a 11 de julho o Dia Mundial da População de 2026, uma data dedicada a aumentar a conscientização sobre questões populacionais, incluindo planeamento familiar, igualdade de género, pobreza, saúde materna e Direitos Humanos; em 2026, o evento destaca a necessidade de enfrentar os desafios demográficos à medida que a população mundial continua a evoluir.É o momento adequado para se fazer um balanço dos principais desafios demográficos que se colocam à Europa no devir próximo, digamos até 2050. 1. O inverno demográfico: o futuro da Europa até 2050O continente europeu enfrenta uma das transformações estruturais mais profundas da sua história contemporânea: uma transição demográfica caracterizada pelo envelhecimento acelerado da população e pela contração das taxas de natalidade. . Recentemente, relatórios estratégicos cruciais detalharam que o declínio demográfico é o desafio central que ameaça a competitividade económica do bloco. Com o horizonte definido em 2050, a Europa caminha para um cenário onde haverá menos cidadãos em idade ativa para sustentar uma população idosa substancialmente maior.Existem três principais eixos neste problema: a crise da natalidade, a pressão socioeconómica do envelhecimento e o papel geopolítico da migração.2. A armadilha da baixa fecundidadeA raiz do problema demográfico europeu reside na incapacidade crónica de renovação de gerações. O índice de substituição populacional – o número médio de filhos por mulher necessário para manter a população estável sem imigração – é de 2,1. Atualmente, a média da União Europeia está estagnada em torno de 1,5.Esta realidade é alimentada por fatores estruturais e socioeconómicos:Insegurança económica: O aumento do custo de vida, a precariedade laboral e a crise no acesso à habitação acessível adiam a decisão de constituir família.Pobreza de tempo: A falta de redes de apoio à infância eficazes e a persistente desigualdade de género na divisão das tarefas domésticas sobrecarregam as mulheres, forçando escolhas difíceis entre a progressão na carreira e a maternidade.O grande risco para as próximas décadas é a chamada inércia demográfica negativa. Como a Europa passou gerações a ter poucos filhos, a base de mulheres em idade fértil reduziu-se drasticamente. Mesmo que as taxas de fertilidade subissem milagrosamente hoje para 2,1, a população continuaria a encolher durante décadas simplesmente porque já há menos mães potenciais na pirâmide etária.3. O estreitamento do mercado de trabalho e a crise do Estado SocialAs projeções indicam que a população da União Europeia deverá encolher e perder milhões de pessoas até 2050. Mais alarmante do que a redução absoluta da população é a inversão completa da estrutura de idades. Em 2050, estima-se que cerca de 28,5% dos europeus terão 65 anos ou mais.Esta mutação cria um estrangulamento económico direto:. Com o decréscimo anual da força de trabalho, os sistemas de Segurança Social – assentes num modelo de solidariedade intergeracional em que quem trabalha paga as pensões de quem está reformado – tornam-se virtualmente insustentáveis no formato atual. Prevê-se uma quebra sistemática no crescimento do PIB potencial do bloco europeu, forçando os países a depender inteiramente de ganhos drásticos de produtividade e da integração profunda da inteligência artificial e automação para manter a competitividade.4. Projeções demográficas e disparidades regionais4.1. Projeções demográficas As projeções demográficas globais mais recentes e amplamente aceitas provêm da revisão oficial das projeções de 2017, 2019 e 2022 das Nações Unidas: os World Population Prospects 2024, publicados pela Divisão da População da ONU (UN DESA).A evolução demográfica da Europa até 2050 deverá ser profundamente heterogénea. Enquanto o continente como um todo deverá atingir o seu pico populacional por volta de 2029 (cerca de 453,3 milhões de habitantes na UE) e iniciar um declínio gradual até atingir cerca de 445 milhões em 2050, o comportamento país a país revela uma Europa dividida em três blocos de velocidade e dinâmicas migratórias muito distintas.De forma geral, a Europa enfrenta uma tendência consolidada de inversão demográfica — caracterizada pelo envelhecimento acentuado e por taxas de fertilidade significativamente abaixo do nível de substituição da população ( filhos por mulher).Excluindo a Rússia, a Bielorrússia e a Ucrânia, o panorama europeu divide-se de forma clara entre a Europa Ocidental e do Norte (onde a imigração mitiga temporariamente o declínio natural), a Europa de Sul (onde o declínio populacional é moderado a alto) e a Europa de Leste (onde a perda populacional já é acentuada). 4.2. Disparidades regionais 4.2.1. Evolução geral e regional (2024 vs. 2050)Segundo a projeção de variante média (Medium Variant) da ONU até 2050, as tendências dividem-se em três grandes dinâmicas regionais:Europa Ocidental e do Norte (crescimento ligeiro ou estabilização): Países como a França, Alemanha, Reino Unido, Bélgica e os nórdicos deverão manter as suas populações estáveis ou com pequenos crescimentos em termos absolutos até perto de 2050, impulsionados sobretudo pelos fluxos migratórios internacionais, antes de iniciarem o declínio na segunda metade do século.Europa do Sul (declínio moderado a alto): Regiões como Portugal, Espanha, Itália e Grécia apresentam uma quebra contínua. A Itália, por exemplo, destaca-se como um dos países com o declínio absoluto mais expressivo da região.Europa de Leste (declínio acentuado): Países do antigo bloco de leste (excluindo Rússia, Bielorrússia e Ucrânia), tais como a Polónia, Roménia, Bulgária e os Países Bálticos, combinam taxas de natalidade historicamente baixas com emigração líquida, resultando nas maiores contrações percentuais do continente. 4.2.2. Estimativas por países selecionadosA tabela abaixo compila as estimativas da ONU (World Population Prospects 2024) e as projeções harmonizadas pelo Eurostat (ajustadas no seu horizonte de curto prazo de 2024-2050) para os principais mercados demográficos europeus:. Nota de análise: A ligeira subida na trajetória da Espanha e da França deve-se exclusivamente ao saldo migratório projetado, dado que o saldo natural (nascimentos menos óbitos) permanece negativo na maioria destas geografias. O mesmo vale em relação a Portugal que teve um aumento significativo da população residente desde 2024 em virtude essencialmente de imigração massiva. Países como a Polónia perderão mais de um décimo da sua população total em apenas um quarto de século. Com o fim da guerra na Ucrânia e o regresso ao país de muitos dos ucranianos refugiados na Polónia, a redução da população residente polaca pode ser bem maior. O mesmo vale em relação à Roménia. 5. A questão migratóriaNeste contexto, a migração surge como uma variável incontornável. Para compensar o défice de trabalhadores, a Europa necessita(rá) de fluxos de imigração significativos nas próximas décadas. Contudo, esta necessidade expõe três paradoxos:Ineficácia isolada: Mesmo mantendo saldos migratórios positivos elevados, a imigração é capaz apenas de atenuar – e não reverter – o envelhecimento da estrutura etária da população.Polarização política: A gestão dos fluxos migratórios exige uma coesão cultural e política que a Europa atual demonstra dificuldade em alcançar, alimentando debates nacionalistas e provocando fraturas na UE. Perceção de demasiada imigração: Apesar da manifesta necessidade de fluxos de imigração significativos para efeitos laborais e para recomposição da pirâmide demográfica, vários inquéritos e sondagens mostram que uma percentagem cada vez maior de europeus acha que tem havido demasiada imigração. . O melhor exemplo é um inquérito internacional EuroTrack, conduzido pela YouGov que revelou que uma fatia expressiva dos cidadãos da Europa Ocidental considera os níveis de imigração da última década “demasiado elevados” e critica duramente a gestão política do fenómeno:Níveis de imigração “demasiado altos”: Os cidadãos da Alemanha (81%) e de Espanha (80%) foram os que mais manifestaram esta opinião, seguidos de perto pela Suécia (73%), pelo Reino Unido (71%) e pela Itália (71%). Até na Dinamarca, conhecida por leis de integração muito estritas, 55% partilham desta visão.Impacto negativo: Questionados se o fluxo migratório tinha sido globalmente mau para os seus respetivos países, 56% dos italianos e 55% dos alemães responderam afirmativamente.Reprovação governamental: A insatisfação com a forma como as autoridades têm gerido a situação da imigração é massiva, atingindo 83% de respostas negativas na Alemanha, 80% em França e 72% no Reino Unido.Prioridade política: Na Alemanha, a imigração empatou com o “estado da economia” como a preocupação número um dos cidadãos (42%). Noutros inquéritos oficiais, como o Eurobarómetro, países como Chipre registam a imigração como o problema europeu mais urgente (45%) e o segundo maior problema doméstico. . A não-integração de imigrantes provenientes de sociedades culturalmente diferentes da europeia adicionada à perceção de que o número de imigrantes é demasiado elevado e configura mesmo uma espécie de “invasão”, é um problema cada vez mais premente nas sociedades europeias, que está a levar à rápida reconfiguração do panorama político.A sua solução, porém – se é que existe uma solução numa matéria onde as clivagens de opinião entre europeus são cada vez maiores – não é facilmente articulável com o envelhecimento populacional e a queda das taxas de fertilidade na Europa.Considerações finaisAté 2050, a tendência demográfica aponta para que a Europa deixe de ser um continente em crescimento para se tornar uma sociedade gerontocrática e de consolidação. Os problemas demográficos que se colocam não são crises temporárias que se resolvam com incentivos financeiros pontuais à natalidade (que não têm resultado). Exigem que se pondere uma reestruturação profunda do pacto social: o prolongamento inevitável da vida ativa, o redesenho dos sistemas de saúde focado na medicina preventiva e na longevidade e a criação de políticas de imigração estruturadas. A sustentabilidade e o peso geopolítico da Europa nas próximas décadas dependerão, acima de tudo, da sua resiliência e capacidade de adaptação a esta nova realidade demográfica.Bem como de uma resolução eficaz quanto à questão da imigração. Que merece uma abordagem mais profunda.