Opinião DN

Desafios demográficos para a Europa até 2050

Jorge Costa Oliveira
Jorge Costa Oliveira

Consultor financeiro e business developer

Publicado a

Comemorou-se a 11 de julho o Dia Mundial da População de 2026, uma data dedicada a aumentar a conscientização sobre questões populacionais, incluindo planeamento familiar, igualdade de género, pobreza, saúde materna e Direitos Humanos; em 2026, o evento destaca a necessidade de enfrentar os desafios demográficos à medida que a população mundial continua a evoluir.

É o momento adequado para se fazer um balanço dos principais desafios demográficos que se colocam à Europa no devir próximo, digamos até 2050.

1. O inverno demográfico: o futuro da Europa até 2050

O continente europeu enfrenta uma das transformações estruturais mais profundas da sua história contemporânea: uma transição demográfica caracterizada pelo envelhecimento acelerado da população e pela contração das taxas de natalidade.

Recentemente, relatórios estratégicos cruciais detalharam que o declínio demográfico é o desafio central que ameaça a competitividade económica do bloco. Com o horizonte definido em 2050, a Europa caminha para um cenário onde haverá menos cidadãos em idade ativa para sustentar uma população idosa substancialmente maior.

Existem três principais eixos neste problema: a crise da natalidade, a pressão socioeconómica do envelhecimento e o papel geopolítico da migração.

2. A armadilha da baixa fecundidade

A raiz do problema demográfico europeu reside na incapacidade crónica de renovação de gerações. O índice de substituição populacional – o número médio de filhos por mulher necessário para manter a população estável sem imigração – é de 2,1. Atualmente, a média da União Europeia está estagnada em torno de 1,5.

Esta realidade é alimentada por fatores estruturais e socioeconómicos:

  • Insegurança económica: O aumento do custo de vida, a precariedade laboral e a crise no acesso à habitação acessível adiam a decisão de constituir família.

  • Pobreza de tempo: A falta de redes de apoio à infância eficazes e a persistente desigualdade de género na divisão das tarefas domésticas sobrecarregam as mulheres, forçando escolhas difíceis entre a progressão na carreira e a maternidade.

O grande risco para as próximas décadas é a chamada inércia demográfica negativa. Como a Europa passou gerações a ter poucos filhos, a base de mulheres em idade fértil reduziu-se drasticamente. Mesmo que as taxas de fertilidade subissem milagrosamente hoje para 2,1, a população continuaria a encolher durante décadas simplesmente porque já há menos mães potenciais na pirâmide etária.

3. O estreitamento do mercado de trabalho e a crise do Estado Social

As projeções indicam que a população da União Europeia deverá encolher e perder milhões de pessoas até 2050. Mais alarmante do que a redução absoluta da população é a inversão completa da estrutura de idades. Em 2050, estima-se que cerca de 28,5% dos europeus terão 65 anos ou mais.

Esta mutação cria um estrangulamento económico direto:

Com o decréscimo anual da força de trabalho, os sistemas de Segurança Social – assentes num modelo de solidariedade intergeracional em que quem trabalha paga as pensões de quem está reformado – tornam-se virtualmente insustentáveis no formato atual. Prevê-se uma quebra sistemática no crescimento do PIB potencial do bloco europeu, forçando os países a depender inteiramente de ganhos drásticos de produtividade e da integração profunda da inteligência artificial e automação para manter a competitividade.

4. Projeções demográficas e disparidades regionais

4.1. Projeções demográficas

As projeções demográficas globais mais recentes e amplamente aceitas provêm da revisão oficial das projeções de 2017, 2019 e 2022 das Nações Unidas: os World Population Prospects 2024, publicados pela Divisão da População da ONU (UN DESA).

A evolução demográfica da Europa até 2050 deverá ser profundamente heterogénea. Enquanto o continente como um todo deverá atingir o seu pico populacional por volta de 2029 (cerca de 453,3 milhões de habitantes na UE) e iniciar um declínio gradual até atingir cerca de 445 milhões em 2050, o comportamento país a país revela uma Europa dividida em três blocos de velocidade e dinâmicas migratórias muito distintas.

De forma geral, a Europa enfrenta uma tendência consolidada de inversão demográfica — caracterizada pelo envelhecimento acentuado e por taxas de fertilidade significativamente abaixo do nível de substituição da população ( filhos por mulher).

Excluindo a Rússia, a Bielorrússia e a Ucrânia, o panorama europeu divide-se de forma clara entre a Europa Ocidental e do Norte (onde a imigração mitiga temporariamente o declínio natural), a Europa de Sul (onde o declínio populacional é moderado a alto) e a Europa de Leste (onde a perda populacional já é acentuada).

4.2. Disparidades regionais

 

4.2.1. Evolução geral e regional (2024 vs. 2050)

Segundo a projeção de variante média (Medium Variant) da ONU até 2050, as tendências dividem-se em três grandes dinâmicas regionais:

  • Europa Ocidental e do Norte (crescimento ligeiro ou estabilização): Países como a França, Alemanha, Reino Unido, Bélgica e os nórdicos deverão manter as suas populações estáveis ou com pequenos crescimentos em termos absolutos até perto de 2050, impulsionados sobretudo pelos fluxos migratórios internacionais, antes de iniciarem o declínio na segunda metade do século.

  • Europa do Sul (declínio moderado a alto): Regiões como Portugal, Espanha, Itália e Grécia apresentam uma quebra contínua. A Itália, por exemplo, destaca-se como um dos países com o declínio absoluto mais expressivo da região.

  • Europa de Leste (declínio acentuado): Países do antigo bloco de leste (excluindo Rússia, Bielorrússia e Ucrânia), tais como a Polónia, Roménia, Bulgária e os Países Bálticos, combinam taxas de natalidade historicamente baixas com emigração líquida, resultando nas maiores contrações percentuais do continente.

 

4.2.2. Estimativas por países selecionados

A tabela abaixo compila as estimativas da ONU (World Population Prospects 2024) e as projeções harmonizadas pelo Eurostat (ajustadas no seu horizonte de curto prazo de 2024-2050) para os principais mercados demográficos europeus:

Nota de análise: A ligeira subida na trajetória da Espanha e da França deve-se exclusivamente ao saldo migratório projetado, dado que o saldo natural (nascimentos menos óbitos) permanece negativo na maioria destas geografias. O mesmo vale em relação a Portugal que teve um aumento significativo da população residente desde 2024 em virtude essencialmente de imigração massiva. Países como a Polónia perderão mais de um décimo da sua população total em apenas um quarto de século. Com o fim da guerra na Ucrânia e o regresso ao país de muitos dos ucranianos refugiados na Polónia, a redução da população residente polaca pode ser bem maior. O mesmo vale em relação à Roménia.

 

5. A questão migratória

Neste contexto, a migração surge como uma variável incontornável. Para compensar o défice de trabalhadores, a Europa necessita(rá) de fluxos de imigração significativos nas próximas décadas. Contudo, esta necessidade expõe três paradoxos:

  1. Ineficácia isolada: Mesmo mantendo saldos migratórios positivos elevados, a imigração é capaz apenas de atenuar – e não reverter – o envelhecimento da estrutura etária da população.

  2. Polarização política: A gestão dos fluxos migratórios exige uma coesão cultural e política que a Europa atual demonstra dificuldade em alcançar, alimentando debates nacionalistas e provocando fraturas na UE.

  3.  Perceção de demasiada imigração: Apesar da manifesta necessidade de fluxos de imigração significativos para efeitos laborais e para recomposição da pirâmide demográfica, vários inquéritos e sondagens mostram que uma percentagem cada vez maior de europeus acha que tem havido demasiada imigração.

O melhor exemplo é um inquérito internacional EuroTrack, conduzido pela YouGov que revelou que uma fatia expressiva dos cidadãos da Europa Ocidental considera os níveis de imigração da última década “demasiado elevados” e critica duramente a gestão política do fenómeno:

  • Níveis de imigração “demasiado altos”: Os cidadãos da Alemanha (81%) e de Espanha (80%) foram os que mais manifestaram esta opinião, seguidos de perto pela Suécia (73%), pelo Reino Unido (71%) e pela Itália (71%). Até na Dinamarca, conhecida por leis de integração muito estritas, 55% partilham desta visão.

  • Impacto negativo: Questionados se o fluxo migratório tinha sido globalmente mau para os seus respetivos países, 56% dos italianos e 55% dos alemães responderam afirmativamente.

  • Reprovação governamental: A insatisfação com a forma como as autoridades têm gerido a situação da imigração é massiva, atingindo 83% de respostas negativas na Alemanha, 80% em França e 72% no Reino Unido.

  • Prioridade política: Na Alemanha, a imigração empatou com o “estado da economia” como a preocupação número um dos cidadãos (42%). Noutros inquéritos oficiais, como o Eurobarómetro, países como Chipre registam a imigração como o problema europeu mais urgente (45%) e o segundo maior problema doméstico.

A não-integração de imigrantes provenientes de sociedades culturalmente diferentes da europeia adicionada à perceção de que o número de imigrantes é demasiado elevado e configura mesmo uma espécie de “invasão”, é um problema cada vez mais premente nas sociedades europeias, que está a levar à rápida reconfiguração do panorama político.

A sua solução, porém – se é que existe uma solução numa matéria onde as clivagens de opinião entre europeus são cada vez maiores – não é facilmente articulável com o envelhecimento populacional e a queda das taxas de fertilidade na Europa.

Considerações finais

Até 2050, a tendência demográfica aponta para que a Europa deixe de ser um continente em crescimento para se tornar uma sociedade gerontocrática e de consolidação. Os problemas demográficos que se colocam não são crises temporárias que se resolvam com incentivos financeiros pontuais à natalidade (que não têm resultado). Exigem que se pondere uma reestruturação profunda do pacto social: o prolongamento inevitável da vida ativa, o redesenho dos sistemas de saúde focado na medicina preventiva e na longevidade e a criação de políticas de imigração estruturadas. A sustentabilidade e o peso geopolítico da Europa nas próximas décadas dependerão, acima de tudo, da sua resiliência e capacidade de adaptação a esta nova realidade demográfica.

Bem como de uma resolução eficaz quanto à questão da imigração. Que merece uma abordagem mais profunda.

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