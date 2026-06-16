Declaração de Chisinau: uma tempestade num copo de água?

Em maio, os 46 Estados do Conselho da Europa adotaram a Declaração de Chisinau, expressando preocupações sobre as condenações do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) em matéria de imigração. Como aqui escrevi há uns meses, estão em causa sobretudo condenações dos Estados por expulsar quem tem família no território ou quem alegue perigo de tortura no país de origem.É certo que a Declaração tem de ser levada a sério. Quando há um consenso de preocupação com os rumos de uma Organização Internacional, isso revela que os Membros sentem que a “criatura” está a fugir à vontade dos “criadores”. No entanto, depois de ler a entrevista com o Presidente do TEDH, as preocupações parecem uma grande tempestade num copo de água, só explicável pela obsessão imigratória pós-2015. De facto, dos cerca de 57 mil processos pendentes, apenas 1,5% dizem respeito a questões migratórias. Mais. O TEDH não condena Estados de cada vez que estes expulsam alguém. Muito pelo contrário, afirma sempre que os controlos migratórios são matéria de soberania, e só condenará após cuidadosa ponderação entre direitos do estrangeiro e interesses dos Estados, e apenas quando considerar que a expulsão foi desproporcional.Os problemas maiores levantam-se quando uma pessoa alega risco de tortura. É que a proibição de tortura é absoluta. Ora, a Declaração de Chisinau diz que apenas os tratamentos mais graves deverão ser considerados tortura. É aqui que o risco de adaptação me preocupa: significa que a sobrelotação em prisões deixa de ser considerada tortura? Então isso passa a valer também para as nossas prisões? Ou aceitamos dois pesos e duas medidas: o envio de estrangeiros para tortura pode acontecer, mas não aceitarmos tortura cá? As portas que estas questões abrem demonstram o perigo da flexibilização deste princípio civilizacional absoluto.Por outro lado, afirma-se ser importante aceitar-se soluções alternativas, como a externalização (i.e., enviar migrantes para Estados terceiros em troca de contrapartidas). Ora, os acordos com a Turquia, Líbia, Ruanda e Albânia foram todos, todos, problemáticos a nível do respeito pelos direitos humanos… Ficamos tranquilos com a solução de enviar pessoas para outros países fora da Europa, sem saber muito bem o que lá lhes espera, e pagar para isso?Os Estados pedem “mais orientações” ao TEDH e evitam linguagem de pressão política, o que é de aplaudir. Mas a intenção parece continuar a ser a de condicionar a atividade jurisdicional. Tanto assim é que lembram que a Convenção foi feita noutra época, e que agora há pressões migratórias massivas, e instrumentaliza-\u0007ção dos migrantes. A Comissão Europeia apoiou firmemente esta declaração. Dá imenso jeito num momento em que o Pacto Europeu de Imigração e Asilo entra em vigor e se quer mais expulsões, mais rápidas, e as tais “soluções inovadoras” com Estados terceiros.