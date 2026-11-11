De regresso ao Ocidente

Um oriente a oriente

do Oriente



Fernando Pessoa

- Álvaro de Campos







As eleições no Brasil e nos Estados Unidos deram-nos a esperança de uma nova maré política no mundo. Talvez não seja totalmente bem fundada esta esperança, mas deixem-nos ter, por uma vez, as nossas alegrias.

Espero que a direita brasileira tenha entendido finalmente que a família Bolsonaro é inapresentável em sociedade e se tornou, aos olhos do público eleitor, o que hoje se chama “um ativo tóxico”.

O caso de Trump é mais complicado e vamos ter dois anos de incerteza e de maior imprevisibilidade (se tal é possível...) da parte da que é ainda (com a China quase a morder-lhe os calcanhares) a maior potência mundial, e que está a aplicar hoje, com rudeza, o velho princípio da diplomacia: “Em política, não há amigos permanentes, há interesses”. Vexar e deixar cair os seus tradicionais aliados, na Europa, como na Coreia do Sul, apaparicar simpáticas personagens, como Kim Jong-un ou Putin, tornou-se marca deste novo percurso dado à política externa norte-americana pelo seu presidente. Presidente que mantém o domínio do executivo e a liderança da política externa, apesar dos “checks and balances”, que se viram significativamente reforçados pela radical mudança do Congresso, tanto na Câmara de Representantes, como no Senado.

Na minha curta visita à Índia, senti um crescimento económico visível fora das estatísticas, porque exponenciado no volume imenso de novos prédios e áreas urbanizadas na cidade e nos arredores de Nova Deli. E uma circulação automóvel que converte os percursos na cidade, entre o centro e as periferias, em engarrafamentos permanentes, que nos obrigam a reduzir os nossos objetivos e programas do dia.

Senti o mesmo em São Paulo e tornam-se cada vez mais evidentes e incómodos os bloqueios e inviabilidades das metrópoles gigantes.

Os meus interlocutores de há 15 anos, quando aqui fui embaixador, estão agora reformados, como eu, e falam com (alguma) mais liberdade e abertura. O ceticismo que sempre sentiram em relação à União Europeia aumentou e, apesar da recente conclusão do Acordo Comercial UE-Índia, consideram que o longo tempo que levou a assinar este acordo não os tornou mais confiantes na Europa.

O conceito de Sul Global é visto também com o ceticismo que esta elite política herdou do espírito dos colonizadores britânicos. Uma entidade como os BRICS, onde se pode vir a perfilar algum papel de liderança da China, só lhes pode inspirar alguma desconfiança. Várias vezes os meus colegas indianos me falaram dos riscos militares que a China representava para o Indo-Pacífico, particularmente em relação às águas territoriais a sul do mar da China, nomeadamente das Filipinas.

Voltei a sublinhar, na intervenção que fiz no festival literário para que fui convidado, que a democracia indiana assentava no pluralismo das suas culturas, línguas e religiões, e que respeitar esse pluralismo constituía, a meu ver, a maior garantia da força e do progresso da Índia

Num mosaico de culturas, línguas e religiões, como é a Índia, vai contra a sua própria unidade orgânica, tal como está consagrada na Constituição, qualquer pretensão de hegemonia política por parte de uma cultura ou de uma religião.

Voltámos a encontrar uma cidade e um país de que aprendemos a gostar e que nos esforçámos por entender. Não é para isto que servem os diplomatas?