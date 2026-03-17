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Coimbra a avançar

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Assumimos com determinação o compromisso de fazer avançar o concelho de Coimbra, colocando as pessoas no centro da ação política. Governamos com proximidade, transparência e escuta ativa, trabalhando em parceria com as freguesias, as instituições e todos os agentes do território. Queremos que Coimbra seja reconhecida como um concelho de referência na qualidade de vida, onde seja mais fácil conciliar a vida profissional, familiar e pessoal. Queremos que Coimbra recupere o seu dinamismo económico, se rejuvenesça e se afirme como um território atrativo para os milhares de jovens que aqui se formam, garantindo a valorização da sua história e fazendo da cultura um fator de coesão geracional.

Nos próximos anos, reforçaremos a coesão social e territorial, apoiando as freguesias e garantindo serviços públicos de qualidade em todo o concelho. Apostaremos na Educação desde a creche, na habitação acessível para os jovens e na criação de condições que permitam fixar talento e oportunidades em Coimbra. Ao mesmo tempo, promoveremos o envelhecimento ativo e reforçaremos as respostas sociais dirigidas à população sénior, assegurando um concelho inclusivo onde todos se sintam integrados.

Assumimos como prioridade estratégica a recuperação e valorização do Mondego e das suas margens, transformando-as num verdadeiro espaço de encontro, lazer e natureza. Se este já era um objetivo importante, as recentes inundações reforçaram a urgência de uma convivência harmoniosa entre a cidade e o rio. Queremos um concelho resiliente às alterações climáticas, tanto na capacidade de gestão de cheias e incêndios, como na construção de um território mais rico em biodiversidade, com corredores verdes que nos protejam das ondas de calor. O desafio do trânsito será enfrentado com mais e melhor transporte público, mobilidade sustentável e espaços urbanos pensados para as pessoas.

No plano económico, e potenciando os nossos centros de investigação de excelência, Coimbra tem todas as condições para se afirmar como um polo de inovação, conhecimento e investimento. Apostaremos na atração de empresas, no apoio ao empreendedorismo e na valorização do talento gerado pelas nossas instituições de ensino. Para isso, estamos em fase avançada na criação da agência GoCoimbra e na concretização de um ambicioso Distrito de Inovação, que ligará a Alta Universitária à Baixa e à frente ribeirinha, aproximando o conhecimento e as empresas da cidade.

Este é o nosso compromisso: fazer de Coimbra um concelho mais dinâmico, justo e preparado para o futuro - um território de oportunidades, feito por todos e para todos.

Em estreita articulação com os municípios da Região de Coimbra, trabalharemos de forma integrada para potenciar recursos, captar financiamento e defender investimentos estruturantes. Defendemos e trabalharemos em prol de uma Região Metropolitana de Coimbra forte, competitiva e capaz de criar oportunidades para todos.

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Ana Abrunhosa
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