Aventura, noite e eclipse

Através da irrisão das suas imagens, potenciada pelas rotinas televisivas, o evento serve, assim, de equívoca exposição. O coletivo não passa de um espasmo de histeria. O individual perdeu qualquer singularidade, limitando-se a exibir a sua inscrição no coletivo. Trata-se, de facto, do apagamento de algo que não vemos ou não queremos ver, sobretudo de algo que não compreendemos e não queremos arriscar compreender – à falta de melhor, darei a essa ocultação social e simbólica o nome de eclipse.

Pensei, confesso, no filme O Eclipse, obra-prima de 1962 com que o italiano Michelangelo Antonioni encerrou a sua “trilogia a preto e branco”, depois de A Aventura (1960) e A Noite (1961). Arrisquei entrar no jogo perverso do virtual e decidi colocar esta pergunta ao Google: “Que espécie de eclipse acontece em O Eclipse, de Michelangelo Antonioni?”

Obtive como resposta (com a indicação “vista geral de IA”), um curioso esclarecimento. Assim, no filme de Antonioni “não acontece nenhum eclipse astronómico visível no enredo”. E a explicação continua: “O título da obra é uma metáfora poética e existencial. O realizador italiano usou a palavra ‘eclipse’ para representar o apagamento progressivo dos sentimentos, da capacidade de amar e da comunicação genuína entre as pessoas na sociedade moderna.”

Em boa verdade, é simpático que a IA ecoe considerações que alguns críticos de cinema repetem há mais de meio século, não poucas vezes suscitando o sarcasmo de outras mentes de mais elevado estatuto. Entenda-se: a resposta padece, a meu ver, da velha confusão que tende a reduzir os filmes aos seus “temas” – basta ligar o televisor para depararmos com mais uma telenovela também sobre o “apagamento progressivo dos sentimentos”, mas convenhamos que só mesmo por gosto do insulto se poderá sugerir que existe algum paralelo entre a sua miséria narrativa e o labor de um cineasta como Antonioni. Acontece que, com ou sem IA, sabe bem encontrar algum discurso capaz de nos recordar que há um cinema que pensa, que não ostracizou os prazeres e angústias da nobre arte de pensar.