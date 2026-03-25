As manhãs depois das eleições

“Tous les matins du monde sont sans retour”.” Pascal Quignard Escrevo de Paris, na manhã de segunda feira, depois das renhidas eleições municipais em França. Como entre nós, e num panorama que se vai estendendo por todo o chamado mundo Ocidental, enfrentam-se aqui três blocos: uma extrema-direita em crescimento numérico, que não viu, contudo, a sua consagração nas principais cidades e continua a alcançar os seus êxitos mais no Sul da França; uma direita republicana, que hesita entre a aliança com os extremistas (como fez Ciotti, que conquistou a Câmara de Nice) e a manutenção da sua independência e da sua (ó, tão esquecida) raiz gaullista; e, finalmente, uma esquerda, que hesita entre a aliança com a extrema-esquerda de Mélenchon e a apresentação independente dos seus projetos e valores.Os resultados mais positivos conquistados pela esquerda que disse não aos insubmissos de Mélenchon (Paris, Marselha, Lyon, Estrasburgo, onde os socialistas chegaram ao ponto de fazer uma aliança à direita, condenada pela direção do partido) e os resultados, não tão brilhantes, mas animadores, dos republicanos que não seguiram a via de Ciotti de total fusão com a extrema-direita, fazem pensar que um discurso mais sereno e consequente poderá fazer o seu caminho dentro das diferentes e opostas forças políticas que disputam o poder em França.Porque o grande derrotado tem sido Macron e a sua tentativa de esconder as diferenças entre esquerda e direita, para prosseguir uma política de direita disfarçada de pretenso modernismo e a proclamar a ausência de alternativas reais na política e na sociedade. Que a direita republicana recupere alguma força, tomando, sem a extrema-direita, Toulouse, Limoges e Bordéus e que a esquerda, sem Mélenchon, consiga conquistar os grandes centros urbanos, como Paris, Marselha, Lyon ou Lille, são sinais de vida animadores.Não cantemos vitória antes de tempo: o partido de Marine Le Pen e Jordan Bardella “progride sem conquistar”, na expressão de um analista do Figaro. Mas a sua progressão em número de votos é inegável, mesmo que não conquiste os maiores objetivos do Rassemblement National.As análises destas eleições têm maioritariamente sido feitas do ponto de vista do que elas poderão anunciar para a eleição presidencial de 2027 e como irão influenciar as estratégias dos partidos e das personalidades com vista a essas eleições. O antigo primeiro- -ministro e ex-macronista Édouard Philippe, ao vencer, fora dos grandes partidos, a eleição no Havre, conquistou o seu lugar na lista dos potenciais candidatos.Do meu ponto de vista pessoal, o que sinto cabe na manchete do Libération: “Une gauche soulagée.” Alívio é o que sinto e solidariedade com os socialistas franceses. E uma dúvida final: contra a orientação da direção do Partido, a socialista Johanna Rolland venceu em Nantes com o apoio da France Insoumise de Mélenchon. E esta vitória de Johanna Rolland, que ousou essa aliança, leva-nos a concluir que, em sede de eleições municipais, os fatores locais, pessoais e de trabalho feito muitas vezes vêm sobrepor-se às diretivas centrais dos partidos.Gosto também de ver (apesar das derivas de muitos à direita, como Ciotti) o presidente dos Republicanos, rejeitar “a desordem em que nos precipitaria o programa do RN” (Rassemblement National, partido de Le Pen e Bardella). O binómio esquerda-direita continuará sempre a fazer-nos falta. À memória de Lionel JospinCITAÇÃO DA SEMANA“Se Paris vale bem uma missa, como disse Francisco I, ao converter-se ao catolicismo para conquistar Paris, a Câmara de Paris não valeria uma aliança de toda a esquerda?” (ouvido de uma votante socialista).