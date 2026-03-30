Argélia: Obituário - Liamine Zeroual

O 4.º presidente (PR) da Argélia independente (1994-99), Liamine Zeroual, já não é mais, Allah yerhamou!Sábado 28, Liamine Zeroual, terá bebido o último copo de água no Hospital Militar de Argel, após longa batalha com doença grave. Foram decretados 3 dias de luto nacional, em honra do argelino que disse “Não”, ao recém-eleito Chirac (1995), em Nova Iorque, recusando a mediação francesa, entre as partes argelinas - Estado Oficial e um “estado islâmico alternativo”, que não se chamava assim - o PR Zeroual, nesse “Não” aos bons serviços do ex-colonizador, diz, em pleno ecossistema Nações Unidas, “não permitimos interferências externas”.Este momento, de crescendo da guerra civil, é também um momento de afirmação argelina, no palco principal, o que confortou um hexágono, que rezava, ao ver as linhas vermelhas a mudarem, ou a serem alienadas, por ambas as partes!E, por isso mesmo, outra imagem-memória que chega da Argélia deste homem, é debruçado sobre uma cama de hospital, a garantir a uma compatriota ferida, que tudo fará para acabar com o terrorismo. Honra lhe seja também feita, por ter sido considerado um interlocutor válido pela Frente Islâmica de Salvação, o “Estado Islâmico argelino dos anos noventa”! A partir daqui, foi sempre a subir, tudo, incluindo a sua saída de cena, antecipando eleições para 1999, regressando à sua Batna natal (1941-2026).Argélia 2026A Argélia conta e passou a contar ainda mais, a partir do 28 de fevereiro, porque é o maior produtor e exportador de gás natural de África! Por isso mesmo, nas duas últimas semanas, foram lá, em SOS, a PM de Itália, Meloni, e o MNE de Espanha, Albares. Porquê?Porque dependem desse gás, tal qual como nós, que também o recebemos, via Espanha, pelo que o MNE Albares, neste particular, quase falou em nome da Península, já que lá foi garantir os fluxos já contratualizados, bem como a possibilidade de os aumentar. Actualmente, a Argélia investe forte, na conclusão do Trans-Saariano, o gasoduto que ligará a fonte na Nigéria, a Hassi R’Mel, o entroncamento que redistribui o gás argelino para Espanha, Portugal, Itália, Tunísia e Marrocos. Com este gasoduto de 4400Km concluído, a partir de 2030, a Argélia tornará o Mediterrâneo Ocidental, um hub de gás/hidrogénio verde mundial, enquanto o Médio Oriente se afunda numa guerra tribal!Destacar a importância da visita do MNE espanhol, já que a anterior, programada para fevereiro de 2024, foi, à última da hora, cancelada pelos anfitriões, recusando retirar a questão saarauí da agenda. Em 2022, a Espanha passou a reconhecer o Saara Marroquino e não o Ocidental, como historicamente tinha feito. Escreve de acordo com a antiga ortografia