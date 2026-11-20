Um dos sintomas dos desequilíbrios culturais do nosso país está na televisão. Aliás, corrijo: na chocante desproporção entre os múltiplos poderes de influência da televisão em muitos atos e comportamentos dos cidadãos e a pueril indiferença de importantes setores sociais (a começar pela maioria dos membros da classe política e do meio intelectual) perante tal estado das coisas.
O estado das coisas envolve, não apenas os acontecimentos com que deparamos nos nossos ecrãs caseiros, mas também a perceção corrente desses mesmos acontecimentos. De tal modo, que as intervenções críticas sobre as rotinas da televisão quase desapareceram do espaço multifacetado da comunicação social – porquê? Entre as exceções, podemos encontrar algumas formas de humor que, com inteligência e pedagogia, nos dão a ver os desmandos discursivos e a mediocridade profissional com que todos nós, espectadores, somos diariamente agredidos – penso, concretamente, nos programas Portugalex (Antena 1) e Isto é Gozar Com Quem Trabalha (SIC).
Globalmente, o espaço televisivo conseguiu mesmo valorizar, de forma por vezes obscena, o simples (afinal, complexo) facto de aparecer na televisão. Os exemplos são infinitos. Observe-se a quase geral indiferença televisiva perante um filme como You Can See Everything, objeto central de uma reflexão transversal sobre a comunicação audiovisual contemporânea que, aliás de acordo com analistas dos EUA, poderá vir a ter uma presença fortíssima nos próximos Óscares (e em toda a temporada de prémios que está a começar).
Em boa verdade, o meio televisivo, cada vez menos atento à vitalidade do cinema contemporâneo, contrapõe, por certo democraticamente, uma avalanche de análises dedicadas às palavras maternas com que nos comovemos perante o devastador sofrimento de um jogador de futebol.
Os exemplos podem ser involuntariamente caricaturais, mas a tragédia cultural que assim se materializa tornou-se uma componente fulcral das nossas vidas. Em certos casos, e através de determinados protagonistas sociais, aparecer na televisão passou mesmo a ser um acontecimento que afeta e, mais do que isso, abala a postura institucional dos atores da cena política – no limite, destrói mesmo os valores clássicos da arte de fazer política, substituindo-os por uma corrida patética de tais atores para manter algum “paralelismo” com aquilo que o pequeno ecrã promove como temas compulsivos de cada dia.
O espaço público (expressão que usamos sem refletir sobre o que estamos a ver ou identificar) perdeu mesmo as qualidades ancestrais do território sagrado da polis – embora redundante, importa repetir uma chamada de atenção para o valor simbólico de tal designação, canónica no pensamento ocidental, das cidades-estado da Grécia Antiga. O espaço público foi reconvertido, quase por inteiro, para as regras narrativas do poderoso palco dos canais de televisão, onde é refeito, descrito, analisado e, por fim, gerido como coisa “apenas” televisiva.
As intervenções críticas sobre as rotinas da televisão quase desapareceram do espaço multifacetado da comunicação social – porquê?
Tudo isto traduz um poder que, como é fácil perceber, criou uma nova galeria de “analistas” que, sintomaticamente, possuem o dom de uma versatilidade que lhes foi concedida pelo próprio aparecer televisivo. Exemplo máximo e divertido de tal dom são as duplicações de uma mesma pessoa, primeiro como analista político, depois como comentadora de futebol (não necessariamente por esta ordem).
Perversamente, e apesar dos muitos quadros estatísticos exibidos na pobre luxúria tecnológica dos ecrãs gigantes, tudo isto produz também um sistemático apagamento de memórias. Exemplo? A tão antiga, por estes dias tão evidente, crise da habitação. Seria interessante poder viajar no tempo, até 2004, e saber que membros da classe política, agora tão dramaticamente preocupados com as nossas casas, comentaram a epopeia lusitana da construção de dez estádios de futebol – não teria sido necessário um comentário em forma de ruidoso protesto, mas ninguém arriscou, pelo menos, uma dúvida metódica sobre tão triste glória futebolística.