Um dos sintomas dos desequilíbrios culturais do nosso país está na televisão. Aliás, corrijo: na chocante desproporção entre os múltiplos poderes de influência da televisão em muitos atos e comportamentos dos cidadãos e a pueril indiferença de importantes setores sociais (a começar pela maioria dos membros da classe política e do meio intelectual) perante tal estado das coisas.

O estado das coisas envolve, não apenas os acontecimentos com que deparamos nos nossos ecrãs caseiros, mas também a perceção corrente desses mesmos acontecimentos. De tal modo, que as intervenções críticas sobre as rotinas da televisão quase desapareceram do espaço multifacetado da comunicação social – porquê? Entre as exceções, podemos encontrar algumas formas de humor que, com inteligência e pedagogia, nos dão a ver os desmandos discursivos e a mediocridade profissional com que todos nós, espectadores, somos diariamente agredidos – penso, concretamente, nos programas Portugalex (Antena 1) e Isto é Gozar Com Quem Trabalha (SIC).

Globalmente, o espaço televisivo conseguiu mesmo valorizar, de forma por vezes obscena, o simples (afinal, complexo) facto de aparecer na televisão. Os exemplos são infinitos. Observe-se a quase geral indiferença televisiva perante um filme como You Can See Everything, objeto central de uma reflexão transversal sobre a comunicação audiovisual contemporânea que, aliás de acordo com analistas dos EUA, poderá vir a ter uma presença fortíssima nos próximos Óscares (e em toda a temporada de prémios que está a começar).