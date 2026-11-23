Numa frase discreta, o TE-SAT 2026, o relatório da Europol que analisa os dados de 2025 sobre o terrorismo na União, admite o que raramente se diz em voz alta: os actores de ameaça híbrida continuaram a instrumentalizar intermediários para cometer crimes de terrorismo, num desígnio de desestabilização feito de golpes persistentes e cumulativos, e não de um grande atentado. Acrescenta que nem todos esses actos são classificados como terrorismo e que os executantes podem desconhecer os objectivos estratégicos da operação, sendo tratados como descartáveis. A frase diz tudo e não resolve nada. O relatório conta o que os Estados-membros lhe reportam, arrumado nas gavetas ideológicas de sempre, e o que não cabe em nenhuma fica no rodapé.

Convém, porém, não confundir três perguntas. Uma é estatística: como se conta o acto? Outra é penal: por que crime pode ser punido? A terceira é probatória: o que se consegue provar sobre quem o encomendou? Ficar fora das estatísticas não significa ficar impune. Um tribunal pode condenar quem ateou o fogo sem conseguir demonstrar quem o mandou atear. O problema é saber se a lei permite atingir também a rede que o pôs a agir.

Leipzig mostra-o bem. A 4 de Agosto foi encontrado e desactivado no Aeroporto de Leipzig/Halle, junto a um avião ucraniano, um drone carregado de explosivos. A 1 de Setembro, o governo alemão atribuiu a tentativa à Rússia: o planeamento revelava grande perícia técnica, a execução fora deixada a agentes de baixo nível, que agiram por conta de entidades estatais russas, que não nomeou. É esse o padrão que Berlim diz ter identificado: o planeamento de um lado, a execução do outro, e uma cadeia que dificulta saber quem é o mandante.

Na semana passada, a propósito de Cracóvia, referi no DN que, no dito terrorismo estocástico, não há ordem, nem relação operacional entre quem fala e quem dispara, e descrevi-o como uma boa categoria de alerta e uma péssima categoria de acusação. Aqui, a hipótese a investigar é a inversa: uma cadeia de comando e de pagamento. A regra, essa, é a mesma nos dois casos. Não se transforma suspeita em culpa.

Moscovo recorre a intermediários porque a negação é o seu bem mais precioso: dificulta a atribuição pública e a resposta política. O coordenador está fora do país, os recrutas chegam por aplicações encriptadas, o executante recebe umas centenas de euros e não conhece o mandante. Condenar o executante é possível. Chegar à rede é que é difícil.

Os britânicos escolheram outra via. A lei que recebeu sanção real a 8 de Julho permite ao Governo designar entidades envolvidas em actividade hostil de potências estrangeiras, num mecanismo inspirado na “proscription” antiterrorista, mas juridicamente distinto. A designação passa, em regra, pelas duas câmaras do Parlamento e pode ser contestada perante uma Comissão de Recurso.

A lei cria crimes próprios: apoiar a entidade designada, prestar-lhe assistência ou receber dela um benefício material, um pagamento por exemplo, com penas até 14 anos. A sabotagem cometida por sua conta continua a ser julgada como tal, com pena que pode chegar à prisão perpétua. A 17 de Julho entraram em vigor as primeiras designações, entre elas a do Corpo de Voluntários do GRU russo e a da Guarda Revolucionária iraniana.

A comparação com Bruxelas é instrutiva. Em Fevereiro, a União incluiu a mesma Guarda Revolucionária na sua lista de organizações terroristas. A mesma entidade, dois regimes, duas vias. Designar uma entidade estatal não obriga a chamar terrorismo a toda a actividade hostil que lhe seja atribuída. A designação não prova que um arguido tenha agido por conta da entidade. Permite, porém, punir certas formas de apoio à entidade designada ou de obtenção de benefícios dela provenientes, sem ter de as qualificar como terrorismo.

Portugal faria bem em olhar para o que fez o nosso aliado mais antigo. Não para copiar, mas para estudar um regime autónomo de designação de entidades envolvidas em actividade hostil de potências estrangeiras, com decisão fundamentada, fiscalização parlamentar e impugnação judicial. A lacuna, se existe, não está em punir o incêndio. Está nos instrumentos para atingir quem organiza, financia ou sustenta a rede. É uma hipótese que merece ser examinada à luz do direito português.

Se amanhã alguém incendiar um armazém de material destinado à Ucrânia, o tribunal terá de apurar o que fez e com que intenção. Mas uma condenação pelo incêndio não responde, por si só, à outra pergunta: quem lhe pagou? É para chegar a essa rede, e não para chamar terrorista a todo o incendiário, que vale a pena olhar para a lei britânica.

Escreve sem aplicação do Acordo Ortográfico