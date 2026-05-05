A tradição continua nas praias de Cascais

As praias de Cascais têm um papel fundamental no desenvolvimento do nosso município. São, sem dúvida, um ponto central da sua identidade local.Nas praias e no mar, iluminadas pelo sol, observa-se o convívio entre famílias, desporto a ser praticado por pessoas de todas as gerações – em terra ou na água – e uma descontração contagiante entre a população, típica do espírito cascalense.E, este ano, cumpriu-se novamente a nossa tradição. No final da semana passada, foi oficialmente aberta a época balnear em todas as praias do concelho.Desde o final de 2025 até abril de 2026, Cascais trabalhou na prevenção dos areais para que, de maio a setembro, a ação dos que protegem as praias e os mares do concelho seja mais eficaz. Através de análises à qualidade das águas feitas pela Agência Portuguesa do Ambiente, por exemplo, garante-se que, durante o verão, não são gerados problemas de saúde pública entre os cidadãos devido à poluição dos oceanos.Mas, como se costuma dizer, a tradição não é um corpo estático. É uma estrutura dinâmica. E, em Cascais, procuramos sempre dar mais um passo para garantir o elevar da qualidade dos nossos espaços e da qualidade de vida das nossas pessoas. Por esse motivo, 2026 comporta uma diferença nas zonas balneares: o reforço da vigilância nas praias. Com quase 60 nadadores-salvadores, equipamentos de comunicação entre estes e as forças de segurança, e vários meios de ação ao seu dispor, Cascais vai garantir que os residentes e visitantes do concelho podem usufruir das praias com ainda mais tranquilidade. Em conjunto com entidades parceiras, como a Autoridade Marítima Nacional ou a Associação “Brave Heart”, o concelho vai continuar a promover ações de sensibilização e de limpeza dos areais e do mar para que as praias sejam acessíveis a todos, sem exceção. A qualidade de vida é a nossa prioridade; e, para isso, precisamos de construir um concelho mais dinâmico, mais sustentável e mais verde.