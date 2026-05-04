A República não marcou a data

Há um erro recorrente na forma como o Ocidente lê o que ocorre nos Estados Unidos: a procura de um momento decisivo. O golpe, o decreto, o dia em que a república termina ou é salva. A expectativa é intuitiva, mas historicamente infundada. As repúblicas não colapsam por rutura súbita. Esgotam-se.Roma oferece o melhor referencial empírico. A república, fundada em 509 antes de Cristo, terminou formalmente em 27 antes de Cristo. Não existe, porém, um momento identificável da sua morte. O que se observa é um processo cumulativo de erosão institucional.Em 133 antes de Cristo, Tibério Graco forçou limites normativos em nome de um programa reformista. A resposta do Senado foi violenta. O episódio não destruiu o regime, mas introduziu uma alteração qualitativa: a admissibilidade de exceções justificadas e a legitimação da violência como instrumento político.Caio Graco aprofundou esta dinâmica. Mais do que o conteúdo das propostas, foi decisivo o método. A mobilização popular passou a ser usada de forma sistemática contra o equilíbrio institucional, e a memória do conflito tornou-se recurso político permanente. O resultado não foi a rutura imediata, mas a expansão do campo do possível.Sila confirmou a tendência. Marchou sobre Roma, concentrou poder e abdicou. A república sobreviveu formalmente, mas perdeu capacidade de autoproteção. A violação extrema das normas deixou de ser impensável.Quando César atravessou o Rubicão, em 49 antes de Cristo, não destruiu a república. Tornou visível um processo já avançado. A evidência da crise tende a surgir quando a reversibilidade foi comprometida.O padrão é consistente. Cada exceção cria precedente. Cada precedente reduz o custo da violação seguinte. A defesa das instituições torna-se politicamente difícil até ao momento em que se torna irrelevante.Roma não teve uma reunião em que decidiu deixar de ser república. Foi deixando de o ser.Neste enquadramento, a comparação com os Estados Unidos exige precisão. A questão não é se Trump corresponde a César. César surge numa fase terminal. A analogia mais útil, ainda que imperfeita, aproxima-se de Gaio Graco ao nível do estilo político: centralidade da mobilização direta, pressão sobre normas não-escritas e uso do conflito como instrumento estruturante. A relevância da comparação não está na equivalência histórica, mas na função que este tipo de liderança pode desempenhar em contextos de erosão.A experiência romana oferece ainda uma segunda leitura. Augusto não aboliu o sistema. Reconfigurou-o. Manteve as formas republicanas, esvaziando-as progressivamente de conteúdo. O Senado, as magistraturas e o processo eleitoral subsistiram, mas o controlo efetivo concentrou-se numa única autoridade. O resultado foi estabilidade prolongada, não colapso imediato.Nem todo o caos é desintegração. Pode ser fase de transição para um novo equilíbrio.Roma deixa um último dado estrutural. A ausência de alternativa não preserva regimes. Apenas prolonga a sua transformação.A república americana pode não ter marcado ainda a data da sua morte. Mas também ainda não demonstrou, de forma inequívoca, que quer sobrevive.