Há um debate adiado, para 2030, do qual não queremos fazer parte, mas com o qual vamos levar por tabela! A escolha do estádio para a realização da final do Campeonato do Mundo de Futebol.

Marrocos, como sempre, apresenta o dado adquirido, com a construção de um “estádio nuvem”, que parece uma garça a levantar voo, na maqueta, em Casablanca. Para os marroquinos, não há dúvidas de que será aqui, em edifício a estrear, com acessos a brilhar e sem portagem, mais o 4.º lugar no Qatar 2022, “já ganhámos”!

Espanha, Campeã do Mundo este ano e Campeã da Europa, em 2024, anfitriã de uma prova tripartida, em 2030, já disse que, se a final não for realizada em Madrid, “atira o capote ao chão e abandona a arena”, assim, de repente!

Perante tal cenário de proto-crise-diplomática, “por causa da bola”, Fouzi Lekjaa, presidente (PR) da Real Federação de Futebol de Marrocos, e um dos vice-PR da Confederação Africana de Futebol, tratou de arregimentar, preventivamente, todos os delegados das federações africanas, no pós-mundial da contestação ao PR da FIFA, garantindo-lhe os 54 votos do Continente.

Em Março próximo, também já garantiu que o Congresso FIFA que elegerá o próximo PR, será realizado em Rabat. Ou seja, Lekjaa e os marroquinos tiveram a capacidade de tornar o reino um dos centros de gravidade do softpower mais poderoso do mundo, o futebol!

“Não é Futebol, é Política!”, a reeleição de Infantino colocará a final de 2030 em Casablanca, a Espanha não poderá desistir, pelo irracional que isso representaria para os cofres e imagem do país. No limite, acontecerá tudo no Estádio da Luz, e no fim ganha o Benfica! E continua a ser política, que a “geografia dos vencedores”, também mudou.

De tal forma, que dediquei 2026 a escrever sobre as contradições de um cristão/católico, chamado Cristiano, nos planos de reforma de um país/reino islâmico. Sete meses mais jovem que o nosso craque, Mohamed Bin Salman, desembainhou a espada da “ruptura geracional”, e muito mais, a descobrir em: O Cristão Ronaldo (Não é Futebol, é Política!. Terá lançamento pelas 18h00, em Lisboa, a 9 de Dezembro e em local ainda por confirma.

Conto naturalmente com a vossa influencia no boca-a-boca, a melhor rede social de todas. Bem-hajam!

Escreve de acordo com a antiga ortografia