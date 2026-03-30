A guerra já entrou na fábrica

Há noites em que uma empresa percebe que o mundo mudou. Não por causa de um comunicado oficial, nem de um debate televisivo. Percebe-o quando uma peça crítica deixa de ser apenas uma peça, quando um embarque deixa de ser apenas logística, quando um cliente deixa de pedir prazo e começa a pedir garantias. É nesse momento que a geopolítica deixa de ser um tema distante e entra, sem pedir licença, dentro da operação.É isso que está a acontecer com muitas empresas industriais. A guerra no médio oriente e a disrupção em torno do Estreito de Ormuz devolveram à economia uma verdade que a Europa preferiu esquecer: a estabilidade energética, logística e comercial não é um dado adquirido. O estreito continua a ser central para o petróleo mundial, e a IEA descreveu esta fase como a maior disrupção de oferta da história do mercado petrolífero.Para quem fornece o setor do oil&gas, isto não é teoria. Na indústria de equipamento rotativo, onde trabalho - compressores, ventiladores, sopradores, turbinas, selagens e serviços críticos - um atraso pode significar uma paragem industrial, uma mobilização falhada ou a erosão de uma relação construída durante anos.O problema já não está apenas no preço da energia. Está no seguro, no transporte, no financiamento, na previsibilidade e, acima de tudo, na confiança. Os mercados físicos de crude e combustíveis dispararam, e a navegação comercial no golfo entrou num nível de risco que levou a organização marítima internacional a pedir um corredor seguro para milhares de navios retidos na zona.Durante demasiado tempo, muitas empresas geriram como se o mundo fosse linear. Hoje, já não é. E é por isso que este tempo vai separar gestores de líderes. O gestor reage ao choque. O líder lê o mapa antes da próxima rutura. Revê dependências, protege stock crítico, reforça liquidez, aproxima operações de finanças, encurta decisão e fala com os clientes antes de o problema chegar ao contrato.Portugal, neste contexto, não deve pensar pequeno. Tem hoje uma posição mais protegida do que outros países europeus: 79% da eletricidade consumida nos dois primeiros meses do ano veio de fontes renováveis, o governo aprovou um mecanismo de contenção de preços em caso de crise energética, e 78% do gás consumido em fevereiro entrou pelo terminal de Sines. Mas proteção não é estratégia. Estratégia é transformar vantagem relativa em ambição industrial.Portugal pode afirmar-se como plataforma atlântica de confiança para energia, manutenção industrial, engenharia e exportação de serviços técnicos. Pode apoiar empresas expostas a mercados exigentes com melhor crédito à exportação, seguro de risco e velocidade administrativa. Pode, sobretudo, perceber que indústria não é uma herança do passado: é infraestrutura de soberania económica.Num mundo mais duro, não bastará às empresas serem eficientes. Terão de ser resilientes. Não bastará crescer. Terão de continuar a entregar quando os outros falham.A guerra já entrou na fábrica. E os países que não perceberem isso a tempo não perderão apenas competitividade. Perderão lugar.