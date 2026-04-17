A Figura do Dia. Ruy de Carvalho

É o ator mais velho do mundo em atividade, mas esse é um elogio pífio. Ruy de Carvalho é um enorme ator, o mais reconhecido e respeitado entre todos os atores portugueses. Vi-o ontem no Parlamento, amparado por uma bengala que lhe cai bem, a sorrir para quem lhe sorria, a agradecer a homenagem na casa da democracia depois do susto que quase o levava daqui.Ruy nasceu no início do Estado Novo, em São Bento ainda nem sequer se sentara Salazar e ninguém no planeta ouvira falar de Hitler. Fará em março 100 anos e já não tem de agradecer coisa nenhuma. Nós, sim. . Ruy tem a sorte de ter recebido todos os abraços e condecorações em vida. E nós a sorte de o ter assim, inteiro e dono de várias vidas e personagens.Foi rei e imperador, pedinte e escroque, fanático e santo, suicida e apaixonado, cómico e trágico, foi tantas vidas em tantos palcos nunca esquecendo o homem que era quando tirava a maquilhagem e se despedia do camarim.."É o ator mais velho do mundo em atividade, mas esse é um elogio pífio. Ruy de Carvalho é um enorme ator, o mais reconhecido e respeitado entre todos os atores portugueses.".O Parlamento aplaudiu-o. Deputados de todas as bancadas, não foi um pormenor, não acontece tantas vezes assim.Talvez Ruy tenha pensado na sua Ruth, mulher de uma vida a quem um dia conquistou contra a opinião de uma família aristocrata que não desejava misturas com um ator… mesmo que fosse de boas famílias como a dele.Ruy nunca desistiu e ela também não. Casaram-se depois de vários anos de namoro, foram um do outro e o nosso Ruy de Carvalho continuará a ser dela até ao reencontro num qualquer dia em que não lhe apeteça voltar a subir ao palco.