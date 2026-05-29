A Figura do Dia. Pedro Passos Coelho tem razão

Abomino teorias da conspiração e histórias da carochinha, mas o timing do ataque da Polícia Judiciária à sede do Partido Socialista e a quase centena de mandados de busca tornam irresistível o exercício especulativo. É espantoso que este movimento de centenas de agentes da PJ tenha acontecido menos de 24 horas após as declarações de Passos Coelho e precisamente cem anos depois do dia em que o Estado Novo nasceu.Poderia ter sido hoje ou na quarta-feira, mas a Justiça apontou para a data mais redonda que poderia ter escolhido: o dia em que, em 1926, o general Gomes da Costa desceu o país a trote de cavalo para acabar com a pouca vergonha de uma República decadente, corrupta e gasta. O povo estava a ficar um “pouco impaciente” e a democracia caiu como um baralho de cartas..Não sei nada do processo, mas a Judiciária é a mais preparada das nossas polícias de investigação. Há muitos anos que não ponho as mãos no fogo por ninguém, seria ridículo e ingénuo. Que se investigue e se chegue à verdade o mais rapidamente possível, mas o tema central não é esse, mas outro e doloroso.Passos Coelho tem razão no essencial: as pessoas estão a ficar impacientes, mas não apenas com o Governo e a oposição, estão a ficar impacientes com a democracia.."Abomino teorias da conspiração e histórias da carochinha, mas o timing do ataque da Polícia Judiciária à sede do Partido Socialista e a quase centena de mandados de busca tornam irresistível o exercício especulativo.".Começa a ser difícil descortinar em quem podemos realmente confiar. Gente que corporize uma ideia de futuro, com esperança e ideias novas. Estas detenções são mais um prego no caixão. Não sei o que dizer mais, tudo o que acredito está em jogo, a democracia nunca foi tão pouco eterna.