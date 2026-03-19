A Figura do Dia. Não lembra ao Diabo

Um leitor apanhou-me na fila de um supermercado. Tinha uma questão e nela pensava sempre que me lia: como conseguia escrever todos os dias sobre a atualidade?Respondi-lhe que o mundo se encarregava de me tornar a vida fácil, a única dificuldade era a quantidade de assuntos disponíveis. Podia hoje falar dos pés pequenos de Rubio ou de um pato transmontano transformado em cisne de Versalhes no banco do Sporting, mas escolhi o cambalacho com as luzes e os Presépios de Natal.Quem diria que veríamos um histórico do CDS, velho secretário-geral da Câmara de Lisboa, temente a Deus, democrata-cristão e papa-missas, na pele de principal suspeito de vários crimes de corrupção e abuso de poder?. À hora a que escrevo, não sei se os quatro detidos serão ou foram libertados, mas para a PJ os indícios são claros e difíceis de rebater.Não lembra ao Diabo. Desviar dinheiro das iluminações de Natal, das vaquinhas e do Menino Jesus na manjedoura, não é para todos. É só para os que têm imaginação e a ideia de que nada lhes pode tocar. Nem a fúria divina.Sabemos que Deus perdoa aos que se arrependem, mas desculpem-me o irritante pessimismo de achar que há homens para quem a única coisa que interessa no Presépio é o ouro e a mirra.Umas horas depois do episódio salesiano, um fervoroso católico, que já falou mil vezes acerca da necessidade de ética na política, é suspeito de dar o seu NIB em troca da facilitação de contratos para venda de santinhos, incensos e luzes de Natal.Se for culpado leva o Óscar de Melhor Argumento Original.