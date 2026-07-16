A Figura do Dia. Luís Neves e o amigo

A única coisa errada no caso que envolve o ministro da Administração Interna é a prova de um paradoxo. Por um lado, é o homem com folha limpa, um grande polícia e um pilar de confiança; por outro, cultiva o pequeno favor, a cunha sem importância e as amizades úteis que, nunca se sabe, podem servir para arranjar azulejos, pintar paredes ou desenrascar uma obra. Um português de gema.Incomoda que seja Luís Neves, o mais credível de todos os ministros; preferia que fosse um outro a ter como amigo aquele empreiteiro.."Foi uma desilusão, mas é evidente que o ministro não pode sair. Sacrificar Luís Neves seria uma enormidade difícil de justificar, até por ser um pecadilho ético familiar a uma grande parte dos portugueses – alguém atira a primeira pedra? Eu não.".Por mais competente que seja o homem, não me cabe na cabeça que o ex-diretor da Polícia Judiciária não soubesse o quanto era desaconselhável pedir ajuda a um fornecedor para pôr num brinquinho a sua chafarica de fim de semana.E não ajuda (deixe-me que lhe diga, caro ministro), entrar na discussão sobre se a piscina é um tanque ou se o tanque é uma piscina – o que dariam Eça e Ortigão para incluir esta ópera bufa nas suas Farpas?Foi uma desilusão, mas é evidente que o ministro não pode sair. Sacrificar Luís Neves seria uma enormidade difícil de justificar, até por ser um pecadilho ético familiar a uma grande parte dos portugueses – alguém atira a primeira pedra? Eu não. Já deitei a minha ao chão.. Talvez, neste dia de Estado da Nação, fosse interessante começarmos a discutir o perigo dos políticos que se definem como perfeitos, sem pecados, os que, sem medo, estão disponíveis para mandar uma pedrada no pecador. Esses, confesso, assustam-me mais. A esses quero longe.