A Figura do Dia. Carlos Barroca

Até pode ser que Carlos Barroca perca as eleições para a Federação Portuguesa de Basquetebol, mas seria o mesmo que ter a possibilidade de comer uma refeição preparada por Ferran Adrià e preferir almoçar no lugar pobrezinho, mas honrado de sempre.Até pode acontecer que perca as eleições neste fim de semana, mas teria o mesmo impacto se, podendo escolher Cristiano Ronaldo, preferíssemos o ponta-de-lança que lidera a lista de melhores marcadores no campeonato do Inatel.. Até pode acontecer, mas, se tal for verdade, será a prova definitiva de que, demasiadas vezes, nós portugueses podendo escolher quem transforma, acabamos por preferir votar em quem deixa tudo na mesma.Carlos Barroca terá certamente defeitos e qualidades, como todos. Até pode ter mais defeitos do que qualidades, pouco interessa. Porque nele existe uma virtude maior e rara: a capacidade de nos fazer sonhar, de nos entusiasmar, de nos mobilizar.Várias gerações de miúdos e miúdas começaram a jogar basquetebol influenciados pela sua voz. Aprendemos sobre o jogo e a NBA chegou às nossas televisões com ele.."Carlos Barroca perca as eleições para a Federação Portuguesa de Basquetebol, mas seria o mesmo que ter a possibilidade de comer uma refeição preparada por Ferran Adrià e preferir almoçar no lugar pobrezinho, mas honrado de sempre.".Um amor retribuído pelos americanos que o desafiaram para formar jovens um pouco por todo o lado, para ser um embaixador do jogo em muitos países de vários continentes. Voltou agora e está disponível para nos fazer voar.Eu, antigo praticante, duas vezes Campeão Nacional, de juniores e juvenis, não quero acreditar na possibilidade de, podendo beber um Barca Velha, preferir pedir um Esteva e uns tremoços de paróquia.