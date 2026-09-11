20 astronautas entram no Grand Palais...

Mas não foram só astronautas que se juntaram por estes dias em Paris, e a capital francesa tornou-se uma espécie de centro do universo do setor espacial, unindo numa só cimeira chefes de Estado e de Governo, organizações internacionais e regionais, cientistas, militares, líderes do setor privado, sociedade civil e bancos de desenvolvimento.

E nem o facto de as empresas americanas Space X, de Elon Musk, e Blue Origin, de Jeff Bezos, terem cancelado a participação, alegadamente por pressão da Administração Trump, parece ter estragado a festa francesa.

A mensagem de fundo é simples: sem cooperação, a Europa não consegue competir com os EUA, sem dúvida, mas também com China ou Índia. Como dizia Macron, em 2025, estamos no “início de uma reconquista a passo acelerado” para conseguir a independência europeia no espaço.

O facto de esta primeira cimeira mundial dedicada ao espaço se realizar em Paris não espanta, se pensarmos que França é a principal potência espacial europeia em termos industriais. Possui o maior orçamento espacial civil da Europa: 3 mil milhões de euros. O Centro Espacial em Kourou, na Guiana Francesa, porto espacial europeu e atualmente a base de lançamento de Ariane 6, é um dos seus trunfos.

A esta capacidade nacional, França alia o peso na ESA, a Agência Espacial Europeia. “Temos os nossos próprios lançadores. Somos o segundo maior contribuinte da ESA. Sempre tivemos uma visão ambiciosa para o espaço, quer a nível nacional, quer a nível europeu”, dizia há dias o ministro delegado para a Europa, Benjamin Haddad, na receção a um grupo de jornalistas no Quai d’Orsay.

Rodeado pelos astronautas junto ao foguetão da ESA, na entrada do Grand Palais, Macron deu o pontapé de saída da cimeira com três curtas palavras: “Viva o espaço!”