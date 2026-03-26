Uma identidade vincada construída com convicção e critério: o sucesso do FC Porto de Farioli não nasce do acaso!

Francesco Farioli é um treinador com uma visão pragmática do futebol.⠀É rigoroso e procura incessantemente a minimização do risco. Prioriza a organização, o físico e a disciplina em detrimento da criatividade.Tem todas as funções para cada posição do seu 4-3-3 (que depois se desdobra noutros esquemas mediante o momento do jogo) muito bem idealizadas. Coloca sempre o seu modelo à frente das características dos jogadores. Não abdica do equilíbrio, nem da segurança que a sua matriz lhe traz.É evidente que o modelo de Farioli (como qualquer outro) não é perfeito. ⠀Por um lado, todo este rigor leva a que sua equipa tenha princípios coletivos muito sólidos.⠀Desde a 1.ª fase de construção, onde é patente a intenção de atrair a pressão do adversário para depois lançar ataques rápidos nos espaços livres, até à agressividade e intensidade sem bola (pressão, duelos, reação à perda e transição defensiva), o FC Porto é um coletivo com padrões de jogo bem trabalhados.⠀Tem como base uma organização que lhe confere bastante estabilidade e confiança no seu processo defensivo.⠀⠀Por outro, a rigidez excessiva leva a alguma previsibilidade. O modelo tem pouca variabilidade e criatividade. Sobretudo em jogos em que esteja a sentir dificuldades para desbloquear blocos baixos, a falta de argumentos em zonas de criação é notória.⠀⠀Além disso, por colocar sempre o seu modelo à frente das características individuais, há jogadores que acabam por ser não ser rentabilizados da melhor forma (Rodrigo Mora é o caso mais evidente no plantel portista).⠀Em termos práticos, pesando todos estes fatores, face ao decorrer da época do FC Porto, é seguro dizer que o modelo de Farioli teve um impacto positivo no clube.Goste-se mais ou menos das suas características, a verdade é que esta equipa do FC Porto tem uma identidade vincada. ⠀Por muito que os Dragões possam ser uma equipa fácil de analisar e que, esteticamente, não seja unânime, os resultados não mentem. Farioli transformou o FC Porto num coletivo bastante funcional e difícil de bater. Como é óbvio, o treinador italiano não é obreiro único desta época que tem sido muito positiva para o clube da Invicta.⠀Por detrás deste sucesso houve todo um trabalho de “bastidores” que deve ser valorizado.Para uma ideia de jogo pouco flexível como a de Farioli se cruzar com o sucesso, é essencial que o plantel seja construído à medida da mesma.⠀⠀Ora, foi exatamente isso que o FC Porto fez…⠀⠀Todas as contratações dos Dragões, tanto no mercado de verão como no de inverno, foram precisamente ao encontro das ideias de Farioli para as funções de cada posição. Houve uma evidente procura por um perfil de jogador com características para corresponder às expectativas e aos requisitos do treinador italiano, no que diz respeito à intensidade, agressividade e fisicalidade.Este critério, movido por fortes convicções, levou aos resultados que vemos hoje.⠀⠀Farioli tem plena confiança no seu plantel, o que lhe permitiu não só construir a tal identidade vincada, como também promover rotação na equipa (não há melhor exemplo do que a eliminatória da Liga Europa frente ao Estugarda) e ter impacto direto com as substituições (como neste recente jogo em Braga).No Futebol Português, é comum vermos presidentes e dirigentes inventarem narrativas para desvalorizar o sucesso dos outros e desculpas para justificar o próprio insucesso (os clássicos é “sorte” ou “estão a ser levados ao colo pelo árbitros”)…⠀⠀Na verdade, normalmente, quem ganha, simplesmente tem exatamente o que o FC Porto teve esta época: um projeto.Os Dragões não se limitaram a atirar dinheiro para cima de problemas.⠀Investiram muito, isso é certo, mas fizeram-no com critério. Seguiram uma linha de pensamento clara, alinhada com o seu treinador. Delinearam um plano para esta época e colocaram-no em prática.Se, hoje, o FC Porto está com “uma mão” no título é porque tem um mérito enorme na forma como planeou convictamente e criteriosamente esta época e permitiu que Farioli tivesse “armas” para construir uma equipa à sua medida!Rola a Bola no FacebookRola a Bola no InstagramRola a Bola no X