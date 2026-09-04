Um fim de semana com Miguel Oliveira, ‘Vuelta’ e dérbis

Após a pausa da competição em agosto, o fim de semana marca o regresso às pistas de Miguel Oliveira. O piloto português, que este ano representa a ROKiT BMW Motorrad WorldSBK depois de sete anos no MotoGP, ainda não tinha entrado na pista francesa de Magny Cours e já era notícia por ter renovado o contrato com a equipa alemã. Sendo que a comunicação do acordo referia a manutenção no Campeonato do Mundo de Superbikes em 2027, mas não indicava a duração exata do compromisso. É, assim, com esta motivação, e maior pressão, que Miguel Oliveira regressa à competição em que se estreou este ano e onde já conquistou quatro pódios. Agora vamos ver como está a forma do piloto e se os testes que efetuou, exatamente na pista onde este fim de semana se vai desenrolar a etapa de Superbikes, nos dias 13 e 14 do mês passado, foram suficientes para conseguir colocar a sua mota ao nível, ou perto, das Ducati de Nicolò Bulega e de Iker Lecuona que têm dominado a temporada.

Além de Miguel Oliveira, o fim de semana desportivo tem mais portugueses envolvidos em competições internacionais. João Almeida e Ivo Oliveira participam na Volta a Espanha, que está a cumprir a segunda semana, e vão tentando fazer o melhor possível ,depois de a equipa ter perdido Tadej Pogacar, que sofreu uma queda e abandonou a prova quando era líder destacado, alterando completamente as ambições da formação. João Almeida chegou à prova como um dos nomes a seguir com atenção, mas um furo num pneu acabou com essa pretensão, por isso agora o objetivo passará por fazer o melhor possível diariamente, como aconteceu na etapa desta quinta-feira em que andou num grupo que se destacou do pelotão. Para os adeptos do ciclismo, as etapas da Vuelta até domingo são um bom incentivo para passar umas horas no sofá.

Um programa para quem gosta de ver desporto está previsto para a noite de sábado: a partir das 21h00 disputa-se em Vila do Conde a Supertaça de Futsal entre o Sporting e o Benfica. Será a primeira vez que as duas equipas consideradas das melhores do mundo se encontram esta época num dérbi apelidado como o melhor do planeta. Estarão frente a frente o Campeão Nacional (Benfica) e o vice (Sporting) nas últimas duas temporadas. Antes deste jogo (16h30), será a vez de as equipas do Benfica e do Nun’Álvares disputarem a Supertaça feminina.

Ainda no setor feminino fica o destaque para Supertaça de futebol. Neste desafio, domingo às 17h30, em Viseu, vão encontrar-se as equipas do Benfica e do FC Porto. Será a repetição da final da Taça – conquistada pelas benfiquistas – e uma antevisão de, pelo menos, mais dois jogos durante a época. É que as portistas estreiam-se em 2026/27 na primeira divisão de futebol feminino.

A terminar esta passagem pelo fim de semana desportivo no sofá uma referência apenas ao facto de ser o primeiro em que a I Liga de futebol vai realizar-se após o fecho do mercado de transferências na grande maioria dos campeonatos. Agora que as equipas estão fechadas, começa a fase em que é possível perceber quem realmente comprou melhor – e quem apenas gastou mais.