Três dias sem futebol, mas com ciclismo, râguebi e motociclismo

Num fim de semana em que o chamado, em Portugal, desporto-rei está mais focado nos jogos de preparação das seleções com vista ao Campeonato do Mundo de Futebol que vai ter lugar de 11 de junho a 19 de julho nos EUA, México e Canadá - a equipa nacional vai jogar na madrugada de domingo (02h00) com a congénere do México -, talvez seja uma boa altura para dar espaço mediático a modalidades e atletas que representam o país em outras modalidades.João Almeida é um desses casos. Acompanhado, entre outros, pelo compatriota Ivo Oliveira, o ciclista de A-dos-Francos (Caldas da Rainha), que representa a UAE Team Emirates, é dos cabeças de cartaz da Volta à Catalunha. Para os adeptos da modalidade esta é uma oportunidade para ver em ação um dos nomes mais sonantes do ciclismo nacional dos últimos anos numa prova que, segundo a equipa, faz parte do plano de preparação para um dos seus objetivos da época: a Volta a Itália.O que vai conseguir não se sabe, mas, para já, estes dias podem servir para quem gosta da modalidade poder ver como João Almeida responde aos desafios da prova e dos adversários, como Jonas Vingegaard ou Remco Evenepoel , dois dos mais cotados ciclistas da atualidade.E já que estamos no ciclismo, por estes dias algumas estradas do Alentejo recebem a volta com o mesmo nome, “Alentejana”, que conta com 20 equipas - as principais equipas nacionais e algumas de desenvolvimento de formações do World Tour. ."Com os principais campeonatos de futebol parados, devido aos jogos de preparação das seleções para o Mundial, talvez seja uma boa altura para dar espaço mediático a modalidades e atletas que representam o país em outras modalidades.”.Oliveira em Portimão: Deixamos o ciclismo e passamos para o motociclismo ou mais precisamente o Mundial de Superbikes que este fim de semana visita o Autódromo Internacional do Algarve. Em Portimão, também será um português a concentrar as atenções: Miguel Oliveira. Depois de sete anos no Mundial de MotoGP (a categoria rainha do motociclismo), o piloto de Almada é um dos estreantes no WorldSBK e nesta 2.ª prova da temporada as expetativas são altas para o seu desempenho, principalmente numa pista onde em 2020 ganhou uma corrida no MotoGP.Ainda em adaptação a este novo desafio,Miguel Oliveira tem agora oportunidade de mostrar que os 8.º e 7.º lugares obtidos na prova que abriu o Mundial, na Austrália, foram uma primeira amostra das suas qualidades.Os novos valores do râguebi: O terceiro destaque do fim de semana desportivo vai para o râguebi na vertente juvenil. Depois da conquista do Rugby Europe Championship pela seleção sénior, no dia 15 frente à Geórgia, a modalidade mereceu alguns dias de glória fora do círculo normal.Agora, durante dois dias, os adeptos de râguebi, e não só, têm oportunidade de assistir ao que é considerado um dos maiores torneios juvenis deste desporto. Referimo-nos ao Portugal Rugby Youth Festival, que vai reunir no Estádio Universitário, em Lisboa, 120 equipas de todo o mundo, em quatro categorias masculinas (sub-13, sub-15, sub-17, sub-19) e duas femininas (sub-15 e sub-18).