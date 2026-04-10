Os Velhos do Restelo e os Candeias de Coimbra

Os “velhos” da Liga 3 são resistentes à mudança, tal como O Velho do Restelo, a personagem da obra Os Lusíadas, de Luís de Camões, que maldizia os Descobrimentos e se tornou uma figura nostálgica e símbolo da resistência à mudança... mas em bom! A conotação negativa do ancião original, que abanava a cabeça três vezes em sinal de desagrado por quem se propunha descobrir o Caminho Marítimo para a Índia, não cabe no futebol amador, onde resiste o talento, a bravura e longevidade de jogadores com Wilson Eduardo e Daniel Candeias. Eles personificam a paixão desmedida (e desinteressada financeiramente) por redescobrir cada centímetro de relvado com uma bola nos pés.Aos 35 anos, Wilson Eduardo é uma das figuras do Belenenses, uma das oito equipas que chegaram à fase de apuramento de campeão. Jogou no Sporting e no Sp. Braga, clube onde ergueu uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga, tendo ainda sido campeão no Chipre e na Croácia. Mas é com o emblema da Cruz de Cristo que o irmão de João Mário dá seguimento à carreira. Já foi utilizado em 24 jogos esta época. Também Jorge Teixeira (39 anos) escolheu o emblema do Restelo para regressar ao futebol português, depois de fazer carreira no exterior (entre 2008 e 2023). Utilizado por Tiago Zorro em 16 dos 29 jogos da época do Belenenses, que no sábado (17h00) recebe o V. Guimarães B, na jornada 9 da Fase de Campeão da Liga 3. Um jogo que será transmitido no Canal 11.."Impossível não assistir ao Arsenal-Sporting, no dia 15, às 20h00 (Sport TV5). Apesar do golo sofrido em Alvalade (0-1), os leões querem (e podem) chegar às meias-finais da Liga dos Campeões pela primeira vez!". A televisão da Federação Portuguesa de Futebol também irá transmitir os outros três jogos da jornada. O Varzim-Mafra (11h00) e o União de Santarém-Trofense (15h00) antecedem o Belenenses-V. Guimarães B (17h00), numa verdadeira maratona televisiva com o melhor do futebol amador jogado em Portugal... por profissionais da resistência futebolística.E há um que é Campeão Nacional a desfilar talento com a camisola da Académica. Com 37 anos, um título nacional e uma Taça de Portugal no currículo, conquistado com a camisola da FC Porto, Daniel Candeias aceitou o desafio de representar um histórico do futebol português à procura dos tempos de glória. O extremo, que também fez parte do plantel do Benfica, apesar de não ter feito jogo algum de águia ao peito, preferiu continuar a jogar futebol em vez de se reformar dos relvados. Tem 952 minutos nas pernas distribuídos por 20 jogos.Mas, Candeias não é o único experiente da equipa da Académica OAF (outrora Académica de Coimbra). Também Marco Baixinho (36 anos) e Marcos Paulo (37 anos), com carreira feita na I e II Ligas e passagens por campeonatos estrangeiros, fazem parte do plantel da Briosa, que volta a sonhar com o regresso aos escalões profissionais.Menos conhecidos, mas igualmente mestres na arte de jogar à bola, Talocha (Varzim) e Rafael Assis (Trofense) também estão envolvidos na Fase de Apuramento de Campeão da Liga 3, jogada a oito equipas. A Jornada 9 fecha no Domingo de Pascoela, com a Académica a enfrentar o líder Amarante, num jogo marcado para as 19h00, e que será transmitido pelo Canal 11.